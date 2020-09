Semaforo verde per la 59sima Alghero Scala Piccada

Semaforo verde per la 59^ Alghero – Scala Piccada

Il 4° round del Campionato Italiano Velocità Montagna è entrato nella fase clou. Domani, sabato 12 settembre le prove per i 68 concorrenti tutti ammessi al via.

Pes: “Viviamo insieme le emozioni rimanendo distanti è un evento di rilancio e per tutto il territorio”

Fase clou per il quarto round.

E’ entrato quindi nella fase clou il 4° round del Campionato Italiano Velocità Montagna alla 59^ Alghero – Scala Piccada. La gara sarda organizzata dall’Automobile Club Sassari ha dunque vissuto la giornata di vigilia in un’atmosfera di emozione crescente in una città ed un territorio coinvolto dall’evento che segna concretamente la ripartenza dello sport automobilistico della Regione.

Regione Sardegna con Assessorato allo Sport, Comune di Alghero, FondazioneAlghero, Camera di Commercio di Sassari e tante realtà pubbliche e provate hanno però messo in campo le forze unite per supportare un evento che è riconosciuto come importante vetrina.

Tutti verificati ed ammessi al via dunque i 68 concorrenti iscritti alla più longeva gara sarda in salita, tutte confermate le sfide tricolori annunciate e tutte quelle per i punti di Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud, per i quali diversi piloti della regione cercheranno la miglior prestazione sul tracciato che è stato modificato e portato a Km con l’eliminazione del lungo rettifilo iniziale.