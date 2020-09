Sei nuovi positivi oggi a Oristano. Sei i casi registrati oggi a Oristano e comunicati al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie.

Si tratta di due casi isolati e di un intero nucleo familiare composto da 4 persone.

Le condizioni dei 6 soggetti non destano preoccupazioni. Tutti sono entrati in contatto con soggetti accertati positivi nelle scorse settimane. Nessuno di loro è ricoverato e sono in isolamento domiciliare.

Dall’inizio di settembre i casi accertati in città salgono a 30. Dopo le 4 guarigioni dei giorni scorsi i soggetti ancora positivi sono 26. I pazienti ricoverati in ospedale sono 3 di cui uno per Covid-19 e 2 per altre patologie.

È alto anche il numero dei casi in provincia. L’Unità di crisi regionale riferisce di 29 nuovi positivi su un totale di 72 nell’isola.

Il bollettino quotidiano riporta di 3.239 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Dei 72 nuovi casi, 53 rilevati attraverso attività di screening e 19 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 141 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 170.395 tamponi, con un incremento di 1.276 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 96 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+5 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti (18) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.551. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.426 (+2) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 3.239 casi positivi complessivamente accertati, 514 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 320 (+3) nel Sud Sardegna, 231 (+29) a Oristano, 310 (+9) a Nuoro, 1.864 (+25) a Sassari.