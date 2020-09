Save the Planet: per un pianeta più pulito

Il progetto different nasce come progetto di divulgazione, ma una maggiore consapevolezza scientifica non può prescindere dall’impegno che noi tutti dovremmo mostrare per la conservazione della biodiversità del nostro pianeta.

L’inquinamento, di ogni genere, distrugge gli ecosistemi: il mare si riempie di plastica, l’atmosfera si satura di gas serra e la nostra Terra invecchia impoverendosi sempre di più.

È necessario raggiungere una maggiore consapevolezza, rendere propria questa responsabilità.

Il progetto different si è voluto impegnare nell’iniziativa Save the Planet per sottolineare l’importanza che la conservazione del nostro pianeta ha, per noi e per tutti gli altri viventi che la occupano.

I canali social different, così come il sito different, si prestano, quindi, in occasione del World CleanUp Day, a un’iniziativa per la sensibilizzazione della popolazione al tema dei rifiuti e della raccolta differenziata.

Save the Planet è un’iniziativa che nasce con lo scopo di sensibilizzare le persone all’importanza che la raccolta differenziata dei rifiuti ha per il bene del nostro pianeta.

L’evento, organizzato dalla community different, si terrà il 19 settembre 2020, in occasione del World CleanUp Day. Di che si tratta? Il World CleanUp Day vuole riunire milioni di persone in 180 paesi del mondo per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Si tratta di una giornata che celebra la bellezza di un pianeta pulito, che respira e conserva la sua biodiversità. La lotta all’inquinamento dovrebbe essere una priorità di tutti, e l’ecologismo non dovrebbe essere una semplice moda ma uno stile di vita che ciascuno dovrebbe far proprio.

Save the Planet regala un’impronta social al World CleanUp Day, incentivando l’iniziativa e cercando di massimizzare la sensibilizzazione delle persone a questa attenzione verso la Terra.

L’evento costituisce il primo evento sociale del progetto different dedicato all’iniziativa World Cleanup Day e si svolgerà in tutte città italiane, organizzato in collaborazione con Worldrise ONLUS.

L’iniziativa mira alla creazione della più grande azione civica mai svoltasi in Italia, unendo cittadini, associazioni e realtà locali nella sensibilizzazione ambientale, per un unico e comune scopo: un pianeta più pulito!

Come partecipare?

• Crea la tua squadra di volontari;

• Raccogli e pesa i rifiuti (è necessario un valore di massima);

• Deposita i rifiuti raccolti nei punti di raccolta differenziata;

• Documenta la tua iniziativa con una foto prima e dopo la raccolta e inviaci tutto a infodifferentgroup@gmail.com;

• Posta le foto sui tuoi canali social taggando @different_group e @worldrise_onlus;

• Comunicaci la quantità in kg di rifiuti raccolti e la superficie pulita (così da inserire la tua partecipazione nel report finale). Comunicacelo inviando un’e-mail a infodifferentgroup@gmail.com.

Tutte le iniziative di raccolta dei rifiuti verranno postate nuovamente sui canali social different. Fondamentale è ricordare che l’iniziativa deve aver luogo osservando tutte le disposizioni in vigore nella tua regione in rispetto alla normativa “Emergenza Covid”.

Non resta che fare la differenza! Be different, save the planet!