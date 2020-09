Sassari. Presentazione degli ufficiali neo-giunti al Comando Provinciale dei Carabinieri

Questa mattina, presso gli uffici del Comando in via Rockefeller, il comandante provinciale dei carabinieri di Sassari, colonnello Dionisio De Masi, ha presentato alla stampa i nuovi ufficiali trasferiti in provincia, al comando di alcuni dei reparti alle sue dipendenze.

Tenente Colonnello Diego Polio

Genovese, 43 anni, è il nuovo comandante del reparto operativo. Arriva dal Nucleo Investigativo di Bologna, che ha comandato per 4 anni. Prima ancora ha comandato le Compagnie di Canicattì, in provincia di Agrigento, e di Cesena, provincia di Forlì-Cesena; il Nucleo Operativo e Radiomobile di Gela(CL) ed una Compagnia della Scuola Allievi Carabinieri di Fossano(CN).

Laureato in giurisprudenza all’Università La Sapienza ed in Scienze della Sicurezza interna ed esterna all’Università di Tor Vergata, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Capitano Giuseppe Scotto di Tella

31enne, originario di Grottaminarda in provincia di Avellino, è il nuovo comandante della Compagnia di Tempio Pausania. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed esterna, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Precedenti incarichi:

– Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero (in cui ho comandato in sv la compagnia per alcuni mesi);

– Comandante del Norm della Compagnia di Agrigento;

– Comandante/Insegnante presso Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Capitano Renato Lanzolla

29 anni, originario di Taranto, è il nuovo comandante della Compagnia di Bonorva. Laureato in giurisprudenza, ha frequentato la scuola militare Nunziatella a Napoli dal 2007 al 2010 al termine della quale è stato ammesso all’ Accademia Militare di Modena. Ha proseguito il corso di studi presso la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma.

Precedenti incarichi:

– comandante di plotone della compagnia di intervento operativo del 10° Reggimento Campania

– comandante di NORM della Compagnia Carabinieri di Tropea

– comandante di compagnia operativa del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.