Al via il progetto “Sarò”

“Sarò” – progetto ideato dall’Associazione Interculturale Italia-Romania “Cuore Romeno”, ODV di Oristano, finanziato dalla Fondazione Sardegna – partirà giovedi 17 settembre alle ore 16:00 presso la Mostra Collettiva di Artigianato, in località Su Pallosu, con la presentazione del progetto e un workshop dimostrativo con Chiara Sanna (maestra d’arte), l’artigiana Irina Albu e la collaborazione di Valentina Pisu (ceramista).

Gli obiettivi

Lo scopo di questa iniziativa è di far incontrare la comunità sarda e romena attraverso eventi che hanno come tematica le arti (artigianato, ceramica, tessile, musica, lingua, etc.) per creare un ponte tra cittadini ed eventi che avranno luogo nelle settimane successive.

“Il progetto è pensato come strumento capace di trattare il tema dell’inclusione sociale attraverso l’arte. Lo scambio culturale è fondamentale per scongiurare pregiudizi e stereotipi. Attraverso il percorso ideato, le persone coinvolte saranno protagoniste e ambasciatrici di saperi: sardi e romeni saranno la voce della propria storia, della propria terra e, insieme, avranno occasione di prendere coscienza sulle numerose analogie che intercorrono tra cultura sarda e romena” afferma Marta Sanna, coordinatrice del progetto.

A causa dell’emergenza Covid-19, tutte le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative e saranno rese pubbliche sui canali social dell’associazione.