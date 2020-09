Sandro Murru Kortezman: dj set in Sardegna per regalare emozioni, anche a metà settembre 2020

Il calendario di Sandro Murru Kortezman è davvero fitto, anche a settembre 2020. “Giovedì 10 settembre sono al Caffè degli Spiriti di Cagliari, per un dj set house story”, racconta lo stesso dj producer sardo.

“Venerdì 11 invece sono alla Terrazza Lazzaretto Cagliari per un coinvolgente dinner show da vivere in sicurezza, mentre sabato 12 settembre eccomi all’ American Beach Maddalena Spiaggia (CA), per una cena animata e musicata”.

“Credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce”, dice sorridendo. Negli anni ’90 Sandro Murru portava avanti il progetto Blackwood, poi sono arrivate le hit con Chase, tra cui “Obsession” e “Stay with You”.

Successivamente, dal 2000 in poi, ecco la collaborazione con Stefano Noferini in tanti progetti tra cui The Rumbar… Tra un disco e l’altro, tante serate e tanta radio. Il suo nuovo singolo è in realtà un riedizione di un suo vecchio successo, uno dei quei pezzi che mettono sempre e subito allegria.

A cosa hai lavorato nell’estate 2020?

Sono appena usciti i remix di un mio singolo storico, “Rumba Latina”. E’ uscito in ben cinque nuove diverse versioni su Molto Recordings. E non è tutto, sto lavorando anche ad un nuovo brano chiamato “Freedom”.

E’ un pezzo tech house molto curato, anche dal punto di vista del testo. L’ho prodotto con Joe Bertè e Adam Clay, la voce di di “Mr. Babylonia” e “Follow my Pamp”, la hit di Andrea Damante.

Che musica proponi nelle tue serate?

E’ un momento di ripartenza dedicato a melodie e divertimento. Per questo propongo tutto quello coinvolge, anche senza ballare e scatenarsi. Il motto “canta che ti passa” funziona ancora. E d’estate, vicino al mare, i sorrisi sono garantiti. Trasmettere sicurezza ed energia da parte di noi artisti per una pronta ripartenza dopo lo stop è fondamentale (…).