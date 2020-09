L’ultima amichevole del Cagliari prima dell’inizio del campionato contro la Roma è terminata sul 2-2. Uno dei marcatori alla Sardegna Arena per i sardi è Marko Rog, di nuovo in gol dopo l’amichevole della scorsa settimana contro l’Olbia.

Il croato ha così commentato la sua prestazione al termine del match in mura amiche:“Sono contento, per il gol e per la prestazione della squadra: soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto bene, spero possiamo continuare così anche in campionato”.

In queste prime amichevoli si vede già l’impronta che l’allenatore Di Francesco ha dato alla sua squadra. Di sicuro si vede maggior sicurezza e fiducia in campo che forse mancava con Zenga.

“Il mister ha le idee chiare, sa quel che vuole. Mi chiede di effettuare gli inserimenti in attacco, di chiudere in mezzo quando ci difendiamo, di palleggiare e farmi trovare nelle zone giuste del campo quando teniamo il possesso. Ciascun allenatore porta le sue idee, ci vuole un po’ di tempo per acquisirle e perfezionare i meccanismi. Siamo a buon punto, sono sicuro che con il lavoro miglioreremo ancora”.