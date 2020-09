Rinviato il Festival Letterario Sas Puntas. Avrebbe dovuto svolgersi dall’11 al 13 settembre.

Sarà rinviato al 20 novembre presso il museo etnografico Ex Mà, via Italia, il Festival Letterario Sas Puntas di Tissi.

Il festival è organizzato dalla casa editrice sassarese Catartica Edizioni in collaborazione l’associazione culturale Flin e il sito Indie Libri. Vede la partecipazione del Comune di Tissi, della biblioteca Antonio Ruju e della Pro Loco.

Il festival, che si sarebbe dovuto svolgere elle giornate dell’11, 12 e 13 settembre, a causa delle difficoltà scaturite con l’emergenza sanitaria in corso, non è annullato ma, appunto, solamente rimandato a novembre, presso l’Ex Mà, via Italia, dove saranno garantite tutte le misure di distanziamento fisico e di prevenzione della diffusione del coronavirus.