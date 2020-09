“Riding Tristocomico” di Arianna Porcelli Safonov

Il reading show di Arianna Porcelli Safonov è “Rìding Tristocomico”. Perché? Fa ridere,

ma con quel fondo di smascheramento sociale che risveglia il pensiero critico.

E’ un format che propone la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente.

Nei suoi monologhi satirici, la scaletta è in continua evoluzione. Un Rìding non è mai

uguale all’altro, i pezzi classici viaggiano accanto alle nuove produzioni.

Ciò che non cambia è il tema: una collezione di provocazioni e riflessioni sui dettami della

vita contemporanea spacciati per ultime tendenze.

La comicità come pensiero critico, la creatività come indagine sociale, l’osservazione

profonda di costumi contemporanei sono la cifra di Arianna Porcelli Safonov.

Il suo sguardo lucido e ironico suscita piccoli focolai di sommossa intellettuale in una

risata. La reazione provocata dai suoi monologhi tristocomici è inaspettata: è uno schiaffo,

un sintomo di purificazione dalle finzioni dell’oggi.

Tratto dal blog umoristico di Madame Pipì e dai libri pubblicati da Safonov per Fazi

Editore (Fottuta Campagna e Storie di Matti) il Rìding Tristocomico è sintesi di linguaggi:

spazia dal vocabolario più ricercato a espressioni gergali quotidiane.

Le atmosfere sono ora inquietanti ora talmente rasserenanti da svelare i paradossi della società.

In solitaria, oppure accompagnata dalle contaminazioni elettroniche del duo Mowman nel

progetto Elettrocausticae, l’artista coglie le nostre contraddizioni riportandole al loro

giusto contesto.

Il mondo surreale del felice Occidente in cui cerchiamo di sopravvivere è visto sotto la

luce impietosa della sua lucida comicità.

L’eleganza espositiva, l’esercizio del recupero grammaticale in un’epoca in cui scriviamo

perkè, ma anche i concetti elevati tradotti in contesti quotidiani fanno di Arianna Porcelli

Safonov una regina della comicità acuta, irriverente e rivoluzionaria. Da sempre la

comicità è forma di denuncia e ribellione.

https://www.ariannaporcellisafonov.com/

https://www.facebook.com/ariannasafonov/ https://www.instagram.com/ariannaporcellisafonov/?hl=it