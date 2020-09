“Ricino e Ricetta” a Bacu Abis

Gli appuntamenti letterari di Biblionotte si rinnovano a Bacu Abis, venerdì 18 settembre alle ore 17:00 in Piazza santa Barbara con la presentazione del libro di Rita Atzeri, illustrato da Eva Rasano, “Riccino e Riccetta”, per le edizioni Condaghes. Le letture per i bambini e l’animazione sono a cura degli attori Antonio Luciano e Marta Gessa.

Ispirato ai racconti de L’albero del riccio e ad alcuni episodi della vita di Antonio Gramsci, “Riccino e Riccetta”, ideato ed edito all’interno del progetto biennale GramsciLab 5.0, vincitore del bando Culture LAB 2018, propone ai bambini la figura del grande intellettuale di Ales e una rivisitazione di alcune tra le sua fiabe più note.

I piccoli ricci catturati di notte dal giovanissimo Antonio con un amico, e allevati sotto il grande melo nel giardino di casa, raccontano tra le righe, in un susseguirsi di incontri con altri animali e oggetti parlanti, i temi fondamentali dei suoi scritti: libertà, uguaglianza, democrazia, rispetto dell’altro. L’illustrazione segue un’idea di fuga, di leggerezza, di incanto, senza tralasciare i momenti in cui la narrazione vira verso un clima più malinconico, riferito alle durezze e i drammi che Antonio Gramsci dovette affrontare durante la sua esistenza.