Quartu Sant’Elena. Nascondeva la droga in casa, 24enne arrestato dalla Polizia

Nascondeva la droga in casa, 24enne arrestato dalla Polizia. Deteneva la sostanza stupefacente, oltre due chili, uno dei palazzi di via Irlanda.

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della Provincia.

Ieri sera gli agenti della Squadra Volante e della Divisione Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena, durante uno dei quotidiani servizi di controllo ai consumatori di sostanze stupefacenti, hanno notato un intenso via vai di persone in uno dei palazzi di via Irlanda.

Insospettiti dal modo di fare dei giovanissimi, che dopo essere entrati uscivano dopo pochissimo con fare nervoso, gli operatori hanno fatto scattare il blitz in uno degli appartamenti dello stabile. All’interno hanno trovato Giglio Simone, 24enne ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno della piccola abitazione i poliziotti hanno scoperto grossi quantitativi di droga, per un totale di circa 2,9 kili suddivisi tra marjuana, hashish, eroina, cocaina e metamfetamine, diversi bilancini di precisione, vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente e 650 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Il Giglio è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.