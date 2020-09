Quartu Sant’Elena. Consiglio Comunale convocato per martedì 9 settembre

Come concordato nella conferenza Capigruppo tenutasi venerdì 01.09.2020, il Consiglio Comunale è convocato per il giorno martedì 08.09.2020 alle ore 18,30 in prima convocazione e per il giorno mercoledì 09.09.2020 alle ore 18,30 in seconda convocazione, ed in prosecuzione per il giorno giovedì 10.09.2020 alle ore 18.30 in prima convocazione e per il giorno venerdì 11.09.2020 alle ore 18.30 in seconda convocazione.

L’ordine del giorno e l’integrazione possono essere scaricati da questa stessa pagina. La seduta si terrà in modalità ‘videoconferenza’. I cittadini potranno seguirla in streaming collegandosi al canale YouTube ‘Comune di Quartu Sant’Elena’, raggiungibile anche da questo stesso sito, cliccando sul bottone YouTube nella colonna destra della homepage.