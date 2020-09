Quaranta ore di formazione gratuita per Colf. Aperte le iscrizioni al percorso organizzato da Acli Cagliari. Il termine per le iscrizioni sono le ore 13 di venerdì 25 settembre. L’avvio dell’attività didattica è previsto per ottobre. Lezioni il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19.

La formazione.

Un percorso formativo strutturato quindi, un programma didattico che rispetta le indicazioni di EBINCOLF – Ente Bilaterale Nazionale Collaboratori Domestici. Le Acli provinciali di Cagliari organizzano, con il sostegno di Nuova Collaborazione – Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico – e il supporto operativo di PROMOS, un corso gratuito della durata di quaranta ore per Colf.

Le lezioni si terranno dunque a Cagliari, nella sede Acli di viale Marconi 4, nel pieno rispetto delle direttive anti Covid. Durante le 40 ore, il corsista sarà instradato verso l’inserimento nel mondo del lavoro sia attraverso la formazione teorica che con esercitazioni pratiche. L’inizio del percorso è previsto per ottobre: sarà possibile iscriversi entro le ore 13 di venerdì 25 settembre (posti limitati).

L’attestato e la possibilità di certificazione nazionale.

Al termine del corso tutti i partecipanti che avranno seguito con costanza le lezioni riceveranno un attestato di partecipazione. Inoltre, i partecipanti con almeno 52 settimane contributive di esperienza lavorativa certificata nel settore domestico anche non continuative ma maturate negli ultimi 3 anni, potranno accedere all’esame di certificazione riconosciuto a livello nazionale. Coloro che desiderano frequentare ma ancora non sono in possesso del requisito lavorativo, avranno successivamente a disposizione tre anni per avanzare la propria domanda di ammissione all’esame di certificazione.

Informazioni utili.

La partecipazione al corso è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile presso la segreteria di viale Marconi 4 a Cagliari, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Maggiori informazioni possono essere richieste al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com

