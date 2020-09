Pubblicazione Ordinanze n. 072/20

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. – Tel. 0789-730632 – Fax 0789-731020. E-mail: tec.clamaddalena@mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena)

ORDINANZA N. 072/2020

ARGOMENTO: “Interventi di riposizionamento pontile galleggiante per unità da diporto in località Giardinelli, Comune di La Maddalena (SS)”;

Committente: “CIRCOLO NAUTICO PESCA SPORTIVA PINETO con sede legale in via G. Mary snc, Comune di La Maddalena (SS)”;

Imprese esecutrici: “NORTH WEST s.r.l. con sede legale via Culuccia snc, Comune di Santa Teresa di Gallura”;

Direttore dei lavori e responsabile di cantiere: Geom. Salvatore SCAMPUDDU;

Periodo: dal 14.09.2020 al 03.10.2020.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,

VISTA la propria ordinanza nr. 064/2020 in data 21.08.2020;

VISTA la richiesta avanzata dal Sig. FALCHI Antonio, in qualità di rappresentante del CIRCOLO NAUTICO PESCA SPORTIVA PINETO, datata 10.09.2020 e assunta in pari data al prot. 16791, con la quale si richiede la proroga del provvedimento sopra citato dal 14.09.2020 per ulteriori 20 giorni;

VISTI gli artt. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dai lavori in argomento.ORDINA

Articolo unico

L’ordinanza citata in premessa è da intendersi prorogata fino al giorno 03 ottobre 2020.