Presentazione della lista civica trasversale a Tempio. Si tratta di Tempio tradizione e futuro. Primo appuntamento pubblico alle ore 18,30 del 28 settembre a Tempio

La lista

incontrerà i cittadini e la stampa il prossimo 28 settembre alle 18,30 presso il Cinema Giordo in via Asilo 2 a Tempio Pausania.

La lista, guidata da Giannetto Addis, candidato alla carica di Sindaco è già nota alla stampa a seguito dell’incontro dello scorso 2 settembre. Si presenterà questa volta al pubblico. L’occasione sarà utile per conoscere le linee programmatiche della lista civica Tempio Tradizione e Futuro. L’incontro si svolgerà seguendo le regole previste in materia anti Covid- 19

Il Candidato Sindaco Giannetto Addis e i sedici esponenti della sua lista, fino all’ufficializzazione formale di tutte le liste in lizza per le votazioni del prossimo 25- 26 ottobre 2020, quale atto di correttezza anche nei confronti di tutti i contendenti, non parteciperanno a incontri televisivi o sui social. Ad oggi la lista trasversale è l’unica lista nota, che abbia annunciato ufficialmente i nomi dei suoi sedici candidati.

“La lista Tempio Tradizione e Futuro è una lista civica che coinvolge le migliori forze in campo senza nessun pregiudizio di sorta”, così Giannetto Addis, candidato sindaco per le prossime comunali di Tempio Pausania (SS) del 25/26 ottobre, ha definito la lista civica durante la presentazione ufficiale.

“Una lista civica trasversale”, ha detto, “che ha accolto candidati diversi per estrazione politica, capaci anche per età, di rappresentare il cambio generazionale tanto atteso”. La trasversalità, mai come in questo caso, rappresenta il punto di forza della lista civica.

