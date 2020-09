Prende il via la seconda parte della rassegna “Musica all’improvviso”

Domani mercoledì 2 Settembre il cartellone riprende con il live “Blue Moon” firmato da Simona Arrai (voce) e Mauro Mulas (piano).

Il duo propone un repertorio che ripercorre i momenti salienti della storia della musica internazionale, dagli anni ’30 (con le hits della musica da ballo) alla bossanova brasiliana, alla british pop music degli anni ’60 e ’70 e ancora i classici della musica italiana, l’acid jazz del grande Stevie Wonder, il groove in pieno stile 80s di Michael Jackson, Madonna, Lionel Richie, fino ad oggi.

Venerdì 4 Settembre protagonisti della rassegna sono Federica Urracci e Maurizio Bizzarro con ” Acoustic Duo”.

Il live nasce dall’idea di sondare la musica pop dagli anni ’80 ad oggi proponendo in chiave acustica artisti quali Michael Jackson, Beatles ma anche artisti più recenti, come Rihanna, LP, Alice Merton, Dua Lipa e tanti altri.

Le canzoni che tutti abbiamo ballato e canticchiato alla radio si trasformano, prendendo nuova linfa e respiro, così abbracciate e riproposte dalle note della chitarra e della voce.

Il repertorio quindi è di ampio respiro internazionale, in cui non manca anche qualche incursione dal sapore soul e r’n’b con i grandi classici di Aretha Franklin o Stevie Wonder, ma anche Alicia Keys e Adele, oltre agli intramontabili classici italiani di Mina, Gino Paoli, Conte e tanti altri.

Martedì 8 Settembre il palco dello 040 Zeroquaranta ospita poi due artisti che fondono armoniosamente i loro talenti e background professionale.

Si tratta di Elisabetta Delogu (voce) e Alessio Olla (chitarra) che propongono un repertorio eterogeneo di carattere internazionale, dove spicca il soul, il rock, il funky e il jazz secondo una rilettura personalissima e inconfondibile.

Alessio Olla, oltre che chitarrista e compositore vanta varie esperienze teatrali, mente Elisabetta Delogu da sempre si dedica al canto con innata passione.

Si prosegue giovedì 10 Settembre con il live “Jude”: un imperdibile concerto animato da Federica Parisi (voce e cajon) e Juri Orrù (voce e chitarra).

La performance musicale è un egregio mix di stili e autori italiani e stranieri, dagli anni Sessanta ad oggi.

Gli artisti si esibiscono secondo un canovaccio che spazia dal beat inglese ai cantautori italiani, dal rock al blues fino al soul, sulle tracce dei colossi che hanno segnato decenni di produzioni discografiche.

La rassegna “Musica all’improvviso” continuerà poi ad ospitare un ampio scenario di artisti, secondo un calendario in aggiornamento.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21,30. Per rendere la partecipazione agli eventi sicura e responsabile, secondo le attuali norme in vigore in materia di contenimento del Covid 19, è gradita la prenotazione dei tavoli al numero telefonico dello 040 Zeroquaranta 070501166.

Durante le serate, sarà possibile degustare bevande e pietanze, secondo un menù ricco e gustoso.

Gli appuntamenti sono organizzati dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.