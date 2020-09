Una cagliaritana migliore ricercatrice

Dalle ore 10 e per la prima volta in diretta streaming sul canale Youtube di GiovedìScienza, dalla Sala Mappamondi dell’Accademia delle Scienze di Torino i 10 finalisti saranno chiamati a raccontare in poco più di 6 minuti il proprio progetto. Una finale a suon di dati scientifici e suggestioni in cui vincerà il merito ma rivestirà un ruolo cruciale anche la dote comunicativa.

A giudicare gli interventi una Giuria Tecnica, composta da 5 professionisti, Accademici ed esperti della comunicazione scientifica, e una Giuria Popolare, composta da 5 classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Dalle ore 15 sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione in diretta streaming dalla Sala Mappamondi, 4 saranno i premi assegnati.

Al vincitore del Premio GiovedìScienza un premio in denaro del valore di 5000 euro e l’opportunità di raccontare la propria ricerca al pubblico di GiovedìScienzacon una conferenza dedicata nell’edizione 2020/2021.

Oltre al Premio GiovedìScienza saranno assegnati 3 premi in denaro del valore di 3000 euro ciascuno:

Il Premio Speciale Elena Benaduce assegnato dalla Giuria Popolare e riservato a lavori di ricerca che si distinguano per le ricadute sul benessere delle persone e sulla qualità della vita.

, dedicato ai ricercatori che presentino – oltre al progetto scientifico – uno studio di fattibilità. il Premio Industria 4.0, rivolto ai candidati che, oltre al progetto scientifico, abbiano sviluppato anche una proposta progettuale inserita in questo ambito.

Sono 64 le candidature pervenute per l’edizione 2020. 35 ricercatrici e 29 ricercatori, provenienti dalle principali università e centri di ricerca italiani. 101 referees hanno valutato i candidati e selezionato in base al merito scientifico la rosa dei dieci finalisti.

I dieci Finalisti 2020 sono:

Giovanni Baccolo, Università degli Studi di Milano – Bicocca Matteo Bertagni, Politecnico di Torino Eleonora Conca, Università degli Studi di Torino Erika Dematteis, Università degli Studi di Torino Veronica Ferrero, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Torino Marilena Marraudino, NICO NeuroscienceInstitute Cavalieri Ottolenghi – Università degli Studidi Torino Marco Miniaci, Politecnico di Torino Emanuele Penocchio, Scuola Normale Superiore di Pisa Arianna Sala, Università Vita – Salute San Raffaele di Milano Livia Soffi, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Roma

