Pratosardo, Deidda-Cadau(FDI) :urge manutenzione del cavalcavia e un diverso sistema stradale per la zona industriale

“Il 10 agosto scorso, il ponte in uscita dalla zona industriale di Pratosardo (Nuoro), poco prima dell’immissione nella statale 389, è stato danneggiato da una ruspa.

Le auto sono state dirottate su percorsi alternativi e la strada sul ponte è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, quindi è stata interdetta a tutti i mezzi pesanti.

Il traffico è stato successivamente ripristinato soltanto in una corsia in entrata a Pratosardo, ma resta deviato in uscita.

Poichè tale limitazione riduce non poco l’operatività delle aziende con un aggravio di costi e disagi tanto che la Confindustria, unitamente al Comune di Nuoro,

ha richiesto un pronto intervento all’Anas tramite una lettera, abbiamo deciso di presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture per capire quali azioni intenda adottare al fine di garantire la pronta manutenzione del cavalcavia e la normale circolazione veicolare e la convocazione di un tavolo per lo studio di un diverso sistema stradale per la zona industriale”, è quanto dichiarano il Deputato di FdI, Salvatore Deidda e il Coordinatore provinciale, Maurizio Cadau.