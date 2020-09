Poste italiane, Deidda-Rotelli(FDI):garantiamo un postamat ad Esterzili e in ogni piccolo comune.

“Condividiamo pienamente la politica adottata da Poste Italiane – la più grande realtà del comparto logistico e leader nel settore finanziario ed assicurativo in Italia – che, con grande lungimiranza e spiritico patriottico, dal 2018,

ha rafforzato la sua presenza ed innovato gli uffici postali in molte comunità della Nazione, permettendo così di combattere quel fenomeno legato allo spopolamento dei piccoli comuni e la fuga dai servizi pubblici e/o privati”, dichiarano i deputati di FdI, Salvatore Deidda e Mauro Rotelli;

“Per tali motivi, abbiamo deciso di presentare un’interrogazione parlamentare affinché venga istituito un postmat anche ad Esterzili – Comune della provincia del Sud Sardegna di circa 600 residenti –

che, tramite il primo cittadino, ha manifestato l’esigenza di uno sportello per migliorare le esigenze della propria cittadinanza, visto che il sevizio più vicino si trova a 25 km di strade tortuose, nel Comune di Seui”, affermano Deidda e Rotelli;

“Ci auguriamo che il Ministro prenda immediatamente in considerazione la nostra richiesta e sostenga Poste Italiane in questa lodevole politica garantendo un postmat in ogni piccolo comune”, concludono gli esponenti di FdI.