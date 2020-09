Porto Torres. Perantoni, da TAR Sardegna importante cambio di passo sulle questioni ambientali

Perantoni:“Una sentenza storica per la Sardegna e non solo, che riconosce come prioritaria la tutela dell’ambiente, stabilendo le responsabilità di Eni per il gravissimo inquinamento dell’area industriale di Porto Torres, che dagli anni settanta ai giorni nostri ha devastato terreni e falde acquifere”.

Così Mario Perantoni – presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S – commenta la decisione dei giudici della seconda sezione del Tar Sardegna che “chiude il contenzioso aperto fin dal 2013 e stabilisce che Eni è ‘il soggetto responsabile’ dell’inquinamento e del mancato risanamento,

nonché del nesso causale tra la gravissima contaminazione anche cancerogena e l’attività esercitata dalla società e le sue collegate (prima Syndial e poi Eni Rewind) nel sito industriale.

Il Movimento 5 Stelle è nato e si è sempre battuto per imporre nell’agenda politica del Paese – tra l’altro – la tutela dell’ambiente e della legalità.

Ci auguriamo, quindi, che la sentenza venga confermata dal Consiglio di Stato e apra nuovi orizzonti nella mentalità e nelle scelte politiche della classe dirigente sarda, che dovrebbe operare avendo sempre a cuore, prima di tutto, il bene comune dell’isola”, conclude Perantoni.