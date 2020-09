Francesco Piludu presenta lo slogan “Quartu rinnova sul serio”

All’incontro con la stampa e i cittadini erano presenti Stefano Secci, Monica Mascia e il deputato PD, Andrea Frailis.

Una proposta seria di rinnovamento per una Quartu che guarda al futuro. Francesco Piludu, è candidato sindaco della coalizione del centrosinistra progressista, ambientalista, identitaria.

Nella mattinata di sabato 19 settembre, nella Piazza Santa Maria degli Angeli a Flumini, Pilidu ha fatto il punto sulla costruzione del programma in vista delle elezioni comunali in programma domenica 25 e lunedì 26 ottobre. Al suo fianco Stefano Secci e Monica Mascia.

Le dichiarazioni di Piladu.

«Il nostro è un progetto che parte da uno slogan: “Quartu rinnova sul serio”. Facciamo una proposta seria e di rinnovamento che parte dalle proposte di cittadine e cittadini. Proprio loro dunque hanno fatto nei scorsi mesi con gli incontri e sui social. Dal successo delle primarie che hanno sancito l’inizio della nuova coalizione di centrosinistra progressista, ambientalista, identitaria» ha affermato Piludu.

«La presenza di Monica Mascia e Stefano Secci è quindi un segno di trasparenza: non abbiamo nulla da nascondere. È giusto riconoscere loro il successo della primarie. Monica Mascia seguirà con attenzione il programma elettorale. Il suo lavoro sta proseguendo anche grazie ai contributi dei partiti, dei movimenti e delle associazioni che fanno parte della coalizione. Stefano Secci sarà al mio fianco in questo percorso durante la campagna elettorale e da novembre lo sarà come mio vice sindaco».

Secci ne è onorato.

Secci si è detto onorato della richiesta di Piludu: «Sosterrò Francesco con tutte le mie forze e con quelle delle amiche e amici che ci stanno sostenendo in queste settimane. Si sta alimentando quindi una consapevolezza di rinnovamento serio della città con le tante proposte raccolte in un programma di rilancio, di riscatto della comunità e della voglia di vivere davvero questa città»

«L’identità, la comunità, il territorio e il sociale sono i valori che ci permettono di percorrere una strada comune» ha ricordato la Mascia: «Sin dai primi incontri di coalizione abbiamo discusso dei temi veri e concreti per la città. Dobbiamo rinsaldare il rapporto tra la politica e la città». Tra i punti del programma anche quello delle salute sviluppato anche attraverso il principio di prevenzione: una comunità sana in una ambiente sano.

All’incontro ha preso parte anche il deputato del Partito Democratico, Andrea Frailis che ha dato la sua disponibilità a partecipare ai prossimi appunti appuntamenti elettorali: «Lo slogan scelto da Francesco è giusto: Quartu merita una amministrazione che guidi la città in modo serio. Credo che queste elezioni possano cambiare il destino di Quartu»

