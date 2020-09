Perantoni su Omotransfobia: “Necessario cambio di rotta culturale”

“L’ennesimo episodio di violenza omotransfobica dimostra ancora una volta la necessità, non più rinviabile, di un cambio di rotta culturale e di una normativa specifica contro la violenza e la discriminazione per motivi legati all’orientamento sessuale.

L’assurda morte della giovane Maria Paola Gaglione, speronata con lo scooter dal fratello che non sopportava la sua relazione trans è il drammatico epilogo di un rapporto osteggiato dalla famiglia per ragioni di genere.

La proposta di legge che abbiamo approvato in commissione Giustizia è ora in attesa dell’esame dell’Aula.

Non sarà facile, per via delle resistenze di certe forze politiche, ma credo fermamente che a fronte dei tanti, troppi, ripetuti casi di omotransfobia, sia dovere del Parlamento intervenire”, Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia alla Camera e deputato M5S.