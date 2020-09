Oristano. Sorteggio per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Dal 15 al 18 settembre, tutti i giorni alle 9:30, al Campo Coni Sinis Nurra di Oristano si procederà al sorteggio pubblico tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Oristano.

Le operazioni di sorteggio potranno essere seguite esclusivamente dai concorrenti che hanno presentato l’istanza.

Tutti i presenti saranno tenuti a rispettare un protocollo sanitario che prevede:

• accesso al Campo CONI dall’ingresso di via Venezia, lato tribuna

• l’ingresso sarà presidiato da personale del Comune (Agenti di polizia locale e altri operatori) per le operazioni di registrazione dei presenti

• i concorrenti dovranno fornire una dichiarazione attestante che negli ultimi 14 giorni non hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Attesteranno inoltre di non avere febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali in corso

• Ogni partecipante all’ingresso nella struttura dovrà igienizzare le mani

• tutti saranno tenuti ad indossare una mascherina chirurgica o simile per tutta la durata delle operazioni di sorteggio

• dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro

• nella tribuna saranno indicate le sedute utilizzabili dai partecipanti.

• sarà possibile l’accesso momentaneo ai servizi igienici, precedentemente sanificati e puliti