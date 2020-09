Oristano. Recital chitarristico di Raffaele Putzolu, Giardino del Museo Diocesano Arborense

Venerdì 11 settembre alle ore 19.30, nono appuntamento della Rassegna “Musica nelle sere d’estate” il gradito ritorno sul palco del Museo Diocesano Arborense del chitarrista di Baratili S. Pietro, Raffaele Putzolu.

Il concerto è inserito nella 46^ stagione Concertistica 2020 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e studenti € 5,00

POSTI DISPONIBILI LIMITATI

Info utili: Vi consigliamo, in osservanza alle norme anti assembramento di prenotare il vostro biglietto telefonicamente al numero di tel. 0783.303966 o 3388727128 e ritirarli al Museo Diocesano, venerdì 11 dalle 18.30.

Mail: info@enteconcertioristano.it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Raffaele Putzolu è nato a Baratili S. Pietro nel 1997. Dal 2016 studia al Conservatorio ‘Arrigo Pedrollo’ di Vicenza sotto la guida di Stefano Grondona. Ha frequentato diverse Masterclass e corsi di perfezionamento con importanti chitarristi tra cui Paul Galbraith e Laura Mondiello.

In qualità di concertista si è esibito da solista e in formazioni da camera presso prestigiose sale da concerto: il Teatro Comunale di Lonigo, in veste di Solista con Orchestra suonando il “Concierto de Aranjuez” con l’Orchestra del Teatro Olimpico, il Palazzo Chiericati(Vicenza) dove si esibisce col Quartetto della OTO(Orchestra del Teatro Olimpico), la Sala concerti del Conservatorio di Vicenza nella quale si esibisce come Solista dell’Orchestra del Conservatorio.

Presso il Teatro Lirico (Cagliari) e la Sede dell’Unesco (Parigi) si è esibito in trio con i chitarristi Cristian Marcia e Luca Micheletto; nel 2016 forma un duo con il chitarrista Victor Valisena da subito ottenendo ottimi risultati: il primo premio al concorso Andrés Segovia a Pescara (Italy), il secondo premio all’Ida Presti International Competition a Samobor (Croazia), il primo premio assoluto al “Concorso Giulio Rospigliosi” a Lamporecchio (Italy), primo premio al Concorso “Amici del conservatorio” a Vicenza, e la Menzione d’onore” all’International Chamber Music Competition 2019 Massimiliano Antonelli (Italy).

Si sono esibiti in numerose sale da concerto tra le quali si ricorda il Master’s Lodge del Saint John College (Cambridge), il “Maggio chitarristico” a Castione Andevenno (Sondrio), e la “Stagione LX” a Scandicci (Firenze). Nell’Agosto 2019 hanno inciso un disco per l’etichetta discografica Stradivarius che uscirà nel corso del 2020.

Il disco proporrà musiche originali per duo di chitarra dei compositori Bruno Bettinelli, Mario Castelnuovo-Tedesco e Astor Piazzolla. Raffaele Putzolu suona una chitarra del liutaio tedesco Gerard Oldiges e una chitarra del liutaio giapponese Kazuo Sato.

Programma:

S. Bach Suite in Mi maggiore per liuto, BWV 1006a

Prelude

Loure

Gavotte en rondeau

Minuet I

Minuet II

Bourrée

Gigue