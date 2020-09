Oristano. Ludoteche comunali aperte sino all’inizio delle scuole

“Abbiamo adottato questa decisione per offrire un prezioso servizio di assistenza alle famiglie nel momento in cui in città si ipotizza lo slittamento dell’avvio dell’anno scolastico al 1° ottobre” spiega il Sindaco Andrea Lutzu.

Le Ludoteche saranno aperte dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 13.30.

“Fino al primo ottobre si prevede di poter accogliere oltre 280 suddivisi in piccoli gruppi che parteciperanno per periodi di attività settimanali nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza legati alla prevenzione del contagio da COVID-19 – osserva l’Assessore ai Servizi sociali Carmen Murru -.

Nel corso dei mesi estivi le Ludoteche Comunali hanno operato regolarmente accogliendo oltre 280 minori divisi in piccoli gruppi nel rispetto dei Protocolli Covid”.

“Per il Comune si tratta di un grande impegno al fine di garantire ai bambini attività ludiche in un contesto sicuro, organizzato, libero e giocoso” – aggiunge l’Assessore Murru -.

È evidente come l’attività in presenza consenta di offrire ai genitori un’occasione di alleggerimento del carico familiare”.

“Nelle prossime settimane, come consuetudine, sarà il gioco libero e l’attività laboratoriale il fulcro della proposta educativa delle Ludoteche quale mezzo per creare opportunità diversificate capaci di consentire a tutti i bambini di aderirvi con piacere e senza costrizioni – spiegano gli educatori delle ludoteche -.

Le proposte ludico-educative daranno continuità alla programmazione sviluppata nel corso dell’anno dal servizio educativo offrendo ai bambini giochi e attività che fanno parte del loro vissuto esperienziale in Ludoteca e, per questo, consentano loro di continuare a sperimentare la possibilità di entrare in relazione con i loro coetanei”.

Il tema educativo di quest’anno ha come oggetto “La mia città verde” e prevede percorsi di educazione all’attenzione ecologica e allo sviluppo sostenibile.