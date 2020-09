Oristano: i tributi non aumenteranno

“Il Paese sta vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia. Il sistema produttivo e le famiglie sono in gravi difficoltà e non è certo questo il momento di pensare ad aumentare le tasse e i tributi”.

Il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu interviene e chiarisce definitivamente le intenzioni dell’esecutivo sulle politiche di bilancio e sui tributi.

“Invidio le capacità di preveggenza di chi sul giornale titola che gli aumenti sono certi, ma che la Giunta non li ha ancora decisi” precisa il Sindaco Lutzu.

“Già ieri abbiamo chiarito la nostra posizione, ma evidentemente il nostro intervento non è stato sufficiente. Per cui oggi lo ribadisco io: esaminare il bilancio, prendere atto delle difficoltà dei conti, eredità di scelte di vecchia data, peraltro le stesse di tre quarti dei comuni italiani, non significa che si vuole intervenire sulle tasche dei nostri concittadini. Non abbiamo alcuna intenzione di aumentare i tributi in questo momento e gli equilibri di bilancio saranno assicurati attraverso altre misure che stiamo valutando”.