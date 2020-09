Oristano. Controlli per la pulizia delle strade nelle vie Alagon e Masones

“Con lo stesso procedimento attuato per le vie Carducci, Alfieri e Manzoni, dal 24 settembre partiremo con la pulizia sperimentale meccanizzata e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Alagon e Masones – annuncia l’Assessore all’Ambiente e all’igiene urbana Gianfranco Licheri -. I cittadini residenti in quelle vie già da oggi saranno informati con una lettera consegnata a domicilio e ovviamente provvederemo a sistemare la segnaletica stradale”.

“A metà luglio i controlli i controlli per assicurare il che le operazioni di spazzamento meccanico si svolgessero regolarmente erano partiti in forma sperimentale – aggiunge l’Assessore Licheri -. La presenza delle auto in sosta ha troppo spesso impedito o condizionato notevolmente lo svolgimento degli interventi. Il passaggio della spazzatrice era ostacolato dai mezzi che, nonostante la presenza degli appositi cartelli, venivano lasciate in sosta. Dalla settimana prossima, secondo un calendario preciso e in via sperimentale, anche in via Alagon e Masones accompagneremo le operazioni di spazzamento delle strade da controlli con gli agenti della Polizia locale e le macchine che dovessero ostacolare gli interventi saranno multate o rimosse con un carro attrezzi”.

Il piano di spazzamento e controllo dell’Assessorato all’Ambiente si svolgerà con questo calendario:

via Masones e via Alagon lato sinistro: 4° giovedì del mese dalle 9 (inizio divieto) alle 11 (fine divieto)

via Masones e via Alagon lato destro: 4° venerdì del mese dalle 9 (inizio divieto) alle 11 (fine divieto)

“La prima parte della sperimentazione ha dato i risultati attesi e vogliamo estendere progressivamente il sistema a tutte le aree interessate allo spazzamento per consentire la piena efficacia degli interventi – conclude l’Assessore Licheri -. Ovviamente ci auguriamo che tutti comprendano l’importanza di lasciare libere le strade e che quindi i controlli e le sanzioni non siano necessari. Al momento, però, sulla scorta dell’esperienza sin qui maturata, è necessario che gli agenti della polizia locale accompagnino le squadre degli operai dell’igiene urbana”.