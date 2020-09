Oristano. Consiglio comunale: in aula 17 e 22 settembre

Il Presidente convoca il Consiglio Comunale in seduta pubblica

in1^ convocazione per il giorno 17 settembre 2020 (Giovedì) alle ore 18:30e in eventuale prosecuzione e/o 2^convocazione per il giorno 22 settembre 2020 (Martedì) alle ore 18:30 presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi per la discussione del seguente ordine del giorno

1 Approvazione verbali nn. 57, 58, 59, 60, 61, 62 del 28.07.2020, nn. 63, 64, 65, 66 del 30.07.2020, nn. 67, 68, 69, 70, 71 del 04.08.2020.

2 Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019.

3 Approvazione Piano di rientro del maggior disavanzo rendiconto 2019.

4 Interrogazione urgente Cons.riAtzeni – Mureddu – Canoppia: “Degrado della borgata marina di Torregrande”.

5 Interrogazione urgenteCons.riAtzeni – Mureddu – Canoppia: “Festeggiamenti Madonna del Rimedio. Diniego autorizzazioni ambulanti”.

Oristano, li04.09.2020