Origamundi con “Giardini Cagliaritani” rientra nel progetto teatro diffuso e andrà in scena dal 2 al 13 settembre 2020, presso il Parco di Monte Urpinu, Spazio Esterno Chiesetta Aragonese di Cagliari, in Via Pietro Leo.

Giardini Cagliaritani è una rassegna composta da sette titoli, con spettacoli dedicati sia ai più piccoli che alle famiglie. Il 3 settembre, dalle ore 17,30 apre la rassegna lo spettacolo Racconti sotto l’albero, una produzione Origamundi dedicata ai bambini, lo spettacolo con la regia di Ivano Cugia e gli attori Cristina Orrù e Andrea Gandini, che andrà in replica anche il 5 settembre, propone in maniera divertente, alcune delle più famose favole di Esopo, si prosegue il 6 settembre alle 18,15 con lo spettacolo Akròama, Miti e leggende della Sardegna un appassionante viaggio attraverso miti, leggende e personaggi della Sardegna, per rievocare luoghi, storie, atmosfere e suoni della nostra terra in maniera scanzonata, con Andrea Gandini, Michela L.Cogotti Valera e Ivano Cugia.

Il 9 settembre andrà in scena All’uscita, di Luigi Pirandello, una produzione della Cooperativa Teatro La Maschera, diretta e interpretata da Emanuele Bosu. Il 10 settembre nuovo appuntamento per i bimbi, con Naracacindè, di Carla Orrù in scena la stessa autrice e Marta Proietti Orzella.

L’11 settembre, ore 18,15 Sta sera mi butto! Propone brevi monologhi e dialoghi interpretati da alcuni degli allievi della SdAD. Il 12 settembre dalle 17,30 Racconti sotto l’albero, dedicati a chi ha già vissuto i tormenti dell’amore, per riderci un po’ su, tra canzoni e sketch divertenti, con Ivano Cugia e Cristina Orrù

Il 13 Settembre alle ore 18,15, chiude la rassegna Occhiovispo e Chiappestrette Produzione di Anfiteatro Sud, scritto e interpretato da Francesco Civile, è un monologo teatrale che racconta le vicende due giovanissimi amici, Vittorio e Luigi.

L’ingresso agli spettacoli sarà gratuito, ma l’accesso sarà consentito solo su prenotazione al numero 3923781462.