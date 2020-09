Olbia. Aeroporto Costa Smeralda: mercoledì ore 19 presentazione del libro “Biologia della Gentilezza” Ed. Mondadori

Essere gentili ha un impatto diretto sui nostri geni? L’ottimismo ci fa vivere più sani e più a lungo? La felicità aiuta i processi antinfiammatori? In che modo questo può avvenire?

Quali sono gli strumenti importanti che possono modificare il nostro comportamento, modificando i nostri geni, influenzando positivamente la salute di ciascuno?

Attraverso i loro studi, Daniel Lumera autore di bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere, insieme alla professoressa Immaculata De Vivo, epidemiologa della Harvard Medical School, tra i massimi esperti mondiali di genetica del cancro, sono riusciti a mettere in relazione il mondo interiore e la genetica del nostro corpo, in questo bellissimo libro dal titolo “Biologia della gentilezza”.

Scienza e coscienza, le evidenze scientifiche e i saperi delle antiche tradizioni millenarie, anni di ricerca scientifica e spirituale, si uniscono per offrire una nuova via al benessere, per vivere a lungo e felici, mostrando una nuova frontiera per la salute e il benessere.

DANIEL LUMERA

Ideatore e guida del metodo My Life Design®, un percorso di consapevolezza del proposito e dello scopo della propria vita attraverso esperienze profondamente trasformative.

Il disegno consapevole della vita esplora, riscopre e valorizza talenti e capacità nel livello individuale, relazionale e nel processo di trasformazione sociale.Il metodo My Life Design®, diventato sistematico grazie alla collaborazione con Università, enti di ricerca del Sistema Sanitario Nazionale e la G.U.N.I. UNESCO, è applicato a livello internazionale in aziende pubbliche e private, declinato in diversi contesti sociali come carceri, scuole e al sistema sanitario, specie nell’accompagnamento al morente.

Biologia della Gentilezza Lumera nasce in Sardegna e a 19 anni, appena intrapresi gli studi che lo porteranno a conseguire una laurea in Scienze Naturali e a una specializzazione come dottore di ricerca in sociobiologia, vive un’esperienza interiore che trasforma radicalmente la sua vita.

Da qui nasce il percorso del “Filo d’Oro” e la scelta che lo porta a dedicare l’intera esistenza alla creazione di un percorso di ricerca e di consapevolezza che, unendo le conoscenze millenarie orientali e occidentali, possa riaccendere la coscienza nell’Uomo.

La spinta bruciante ad approfondire la filosofia orientale, la pratica della meditazione unita agli studi dei capisaldi della scienza e del pensiero gnostico occidentale sfocia in un percorso di ricerca di oltre 25 anni da cui nasce, appunto, il metodo My Life Design®.

Considerato un riferimento internazionale nella pratica della meditazione è stato allievo di Anthony Elenjimittan, uno degli ultimi discepoli diretti di Gandhi, grazie al quale matura la visione di un’educazione fondata sull’interculturalità, sulla cooperazione e sulla pace. Tara Gandhi, nipote del Mahatma, scrive di lui “Daniel è stato profondamente ispirato dal valore umano e dal messaggio del perdono nel mondo di oggi. La sua vita è dedicata a questa causa”

Esperto nell’area delle scienze del benessere e della qualità della vita, delinea un ponte concreto tra la salute, la longevità, il miglioramento dei parametri vitali e l’applicazione dei valori quali perdono, gentilezze, empatia, interconnessione con l’Ambiente che fondano una nuova e vibrante consapevolezza nell’essere umano.

Su questa traccia sviluppa il percorso di ricerca della Biologia dei Valori.

Autore di bestseller quali “La Via della Leggerezza”, “21 Giorni per Rinascere”, “La Cura del Perdono” e “I 7 passi del Perdono”.

Lumera è fondatore dell’Accademia dei Codici e della International School of Forgiveness (I.S.F.), un percorso esperienziale interamente dedicato alla divulgazione di una nuova idea ed esperienza di perdono, inteso in senso laico e universale, per la trasformazione degli individui, delle relazioni, della società e per la risoluzione dei conflitti, in cui il My Life Design® viene declinato in aspetti puntuali e pratici.

Ideatore della Giornata Internazionale del Perdono, celebrata in Campidoglio (Roma), che nell’edizione del 2017 e 2018 riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana e Direttore della My Life Design Onlus che ha lo scopo di declinare in ambito sociale i valori del Metodo.

Modera Giovanni Dessole, giornalista professionista scrive per Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport; nel passato collabora con Epolis, al presente con la Nuova Sardegna.