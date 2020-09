Nuovo positivo covid-19 a Oristano. In provincia sono 7.

Il caso di Oristano riguarda un paziente sintomatico non collegato con i contagi dei giorni scorsi.

Con quello di oggi sono 15 i casi registrati a Oristano nelle ultime settimane. Di questi 13 sono in isolamento domiciliare. 2 sono i ricoverati, uno a causa del Covid e uno per altre patologie.

“In città, dopo i contagi delle ultime settimane, i controlli sul personale e le sanificazioni delle strutture, vanno verso la riapertura diversi servizi pubblici – annuncia il sindaco del comune di Oristano Andrea Lutzu -. Questa mattina il Presidente del Tribunale di Oristano Leopoldo Sciarrillo mi ha comunicato che, dopo l’esito dei tamponi sul personale e l’esecuzione della sanificazione sulla struttura, lunedì 14 settembre a Palazzo di Giustizia riprenderà l’attività ordinaria. Lunedì riapriranno anche il Museo Antiquarium Arborense e la Pinacoteca comunale Carlo Contini, gestiti dalla Fondazione Oristano. Attivo anche il mercato civico di via Costa”.

Bollettino dell’unità di crisi regionale.

Intanto l’Unità di crisi regionale ha diffuso il bollettino quotidiano sulla diffusione del virus in Sardegna. Sono 2.841 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento si registrano 51 nuovi casi, 30 da attività di screening e 21 da sospetto diagnostico. Si registra una nuova vittima nella provincia di Sassari: un uomo di 70 anni, ricoverato in terapia intensiva e con gravi patologie pregresse. I decessi sono 140 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 156.828 tamponi, con un incremento di 1.964 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 62 i pazienti ricoverati in ospedale (+1 rispetto al dato di ieri), mentre è di 14 (+2) il numero dei pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.303. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.315 (+8) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 2.841 casi positivi complessivamente accertati, 473 (+7) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 288 (+6) nel Sud Sardegna, 150 (+7) a Oristano, 242 (+5) a Nuoro, 1.688 (+26) a Sassari.