“Nuova Maserati, futuro assicurato per Modena” – così Ficco e Zanetti della Uilm -. “Assistere alla presentazione della nuova straordinaria vettura

Maserati, la MC20, è stato per il sindacato fonte di grande

soddisfazione, per ciò che rappresenta per i lavoratori e per la intera

città di Modena”. Lo dichiarano appunto Gianluca Ficco, segretario nazionale

Uilm responsabile del settore elettrodomestici, e Alberto Zanetti,

segretario della Uilm di Modena stamattina presente alla presentazione

del nuovo modello di super sportiva.

“Dopo anni di sacrifici – aggiungono Ficco e Zanetti – vediamo

imminente la progressiva chiusura degli ammortizzatori sociali che hanno

riguardato 240 lavoratori addetti alla produzione. Lo storico

stabilimento di Ciro Menotti è stato già profondamente rinnovato, con

investimenti importanti che riguardano anche le future motorizzazioni

ibride ed elettriche. Dall’innovation lab di Modena parte dunque una sfida che

porterà Maserati a confrontarsi alla pari coi più grandi e prestigiosi

marchi automobilistici. Maserati rientrerà da protagonista nel mondo

delle corse e sarà quindi in grado di personalizzare tutte le vetture del

marchio creando nuove professionalità”.

“Abbiamo perciò sempre creduto che Maserati a Modena potesse avere un grande

futuro – concludono Ficco e Zanetti – e nei momenti più difficili

abbiamo siglato accordi sofferti che però si sono rivelati essenziali

per salvaguardare l’occupazione e preparare il rilancio. Ora siamo quindi

pronti ad affrontare le nuove sfide che la partenza della produzione

porrà, sicuri che i lavoratori di Modena posseggono le professionalità

per vincerle”.