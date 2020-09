Nuoro. Visita del prefetto al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Nella mattinata odierna, a poche settimane dal suo insediamento, il Prefetto Luca Rotondi, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro.

L’Autorità è stata accolta dal Comandante Provinciale, Col. Alessandro Ferri, e dai Comandanti dei Reparti dipendenti.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e cortesia ed è stata l’occasione per illustrare al Prefetto le principali attività in essere svolte dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Nuoro a tutela della legalità,

a contrasto all’evasione fiscale e agli illeciti in materia di spesa pubblica, nonché l’importante contributo fornito dai finanzieri nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Tra le tematiche affrontate vi è stata quella riguardante le criticità sociali e di ordine pubblico connesse alla pratica, sempre più diffusa nel territorio della provincia, della coltivazione illecita della canapa indiana e quella relativa all’impiego dei militari della neo costituita Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nuoro nelle attività di ricerca delle persone scomparse e, in caso di calamità naturali, quale ulteriore ausilio alla struttura della Protezione Civile.

Il Prefetto ha ringraziato per l’opera quotidianamente svolta, ponendo l’accento sull’importanza della collaborazione fra i vari organismi dello Stato per il raggiungimento dei rilevanti obiettivi comuni di legalità.

Il Comandante Provinciale ha formulato al Rappresentante del Governo i migliori auguri di buon lavoro confermando il massimo impegno al contrasto di ogni forma di illecito nel territorio di competenza.