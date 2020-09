Nuoro: una Casa della Salute nell’Ospedale Vecchio

Ha rappresentato il luogo di nascita e di cura per generazioni di nuoresi (e non solo), con un valore storico-architettonico, ma anche affettivo, non trascurabile. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, affidati nel gennaio 2014, furono definitivamente interrotti, nel febbraio 2017, a causa del fallimento della ditta esecutrice.

Dal lavoro coordinato dell’Organo di Collaudo, presieduto dall’Ing. Andrea Canu, e della Società Mars Ingegneria di Nuoro sono scaturiti rispettivamente il verbale di accertamento tecnico contabile, che ha quantificato le lavorazioni eseguite con il precedente contratto, e gli elaborati progettuali esecutivi relativi al completamento impiantistico ed edilizio del vecchio ospedale.

L’importo complessivo ammonta ad euro 1.150.000 finanziato dalla RAS a valere sui fondi comunitari POR-FESR 2014-2020 destinati alla realizzazione delle Case della Salute che si svilupperà su una superficie complessiva di 10.000 metri quadrati.

I lavori di completamento impiantistico sono stati aggiudicati alla ditta CAIEC Soc. Coop. che già in sede di offerta ha dichiarato di avvelersi di imprese consorziate locali. La durata è contrattualmente prevista in sei mesi decorrenti dal 10 settembre u.s.

Per i lavori di completamento edile è in corso la procedura per l’affidamento dei lavori mediante gara a evidenza pubblica, mirata agli operatori economici classificati nella categoria OG2, specifica per interventi su immobili sottoposti a tutela da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Le dichiarazione del Direttore Cattina

«Siamo soddisfatti del lavoro fatto in questi mesi con il Dipartimento dell’Area Tecnica – sottolinea con soddisfazione il Direttore d’Area Grazia Cattina – che ha consentito il riavvio lo scorso 10 settembre di un cantiere da troppo tempo ormai abbandonato».

«A lavori ultimati – spiega ancora Cattina – Nuoro avrà una struttura socio–sanitaria integrata che ospiterà la Casa della Salute, con gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta nonché di tutta la specialistica ambulatoriale ora ubicata nel locali dell’ex INAM di via Manzoni, del Consultorio Familiare di via La Marmora, dell’Igiene Pubblica di viale Trieste e dei Medici di Continuità Assistenziale di via Deffenu».