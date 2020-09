Next Generation EU: l’Europa per Genova e la Liguria

Tonino Bettanini, già membro del gabinetto Frattini a Bruxelles, nel ciclo 2004-2008 della Commissione Europea (Presidenza Barroso), porta all’attenzione del dibattito di questa campagna per le elezioni regionali un tema fin qui assente, eppure decisivo, per la possibile

ripresa economica della Liguria: il Next Generation EU, il piano per la ripresa dell’Europa elaborato dalla Commissione:

«for a new long-term EU budget and recovery plan».

Il webinar

Ne parleranno, giovedì 17 settembre, alle ore 18, in un webinar-confronto promosso da Tonino Bettanini con il coordinamento di Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano e responsabile dei rapporti con la Cina:

Franco Frattini, già VicePresidente della Commissione Europea;

Maurizio Maresca, ordinario di Diritto Internazionale ed Europeo all’Università di Udine;

Luigi Attanasio, Presidente della Camera di Commercio di Genova;

Augusto Cosulich, Presidente del Gruppo Cosulich;

è previsto l’intervento di Marco Bucci, sindaco di Genova.

Dichiara Tonino Bettanini:

«Genova è uscita dal dramma del crollo del (ponte) Morandi con un sistema autostradale in evidente stato di degrado, un porto che non ha saputo diventare player della politica europea e internazionale del trasporto, una popolazione tra le più anziane al mondo, e un turismo penalizzato da collegamenti obsoleti e dalla più generale crisi economica.

Ora la città ha finalmente aperto gli occhi. Deve puntare sui risultati della trattativa europea per porsi a capofila di una rinascita del Mediterraneo che viene oggi considerato laterale dai traffici europei. Non si tratta, quindi, di affrontare una problematica e un tema local. La nostra ripresa aiuta infatti la ripresa dell’Italia e dell’Unione Europea, perché il ruolo italiano nei corridoi europei e nello spazio europeo della mobilità dipenderà dal funzionamento dei collegamenti e dalla gestione del porto di Genova e sarà fondamentale per il corretto funzionamento del Piano previsto dalla UE».

Piattaforma e iscrizioni a partire da venerdì 11 settembre.

Christian Flammia