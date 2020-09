Mater Olbia: se non si dispone di una mail personale niente prenotazione

Ci sono giunte nella giornata odierna diverse proteste riguardo ad una possibile anomalia che si sta verificando al C.U.P. del Mater Olbia.

A lamentarsi sono soprattutto le persone anziane che attraverso l’impegnativa del proprio medico, non possono prenotare alcuna visita specialistica perché sprovvisti di una mail personale.

La richiesta, ovviamente, ci sembra del tutto fuori luogo, soprattutto se consideriamo che non tutte le persone di una certà età hanno dimestichezza con la tecnologia. Al C.U.P. della Azienda Sanitaria richieste simili non ne vengono formulate: per la prenotazione è sufficiente lasciare il proprio numero di telefono.

Perché, dunque, al Mater Olbia si chiede qualcosa di diverso?