Marco Ligabue: “La vita perfetta”, altra anticipazione del disco raccolta in uscita in autunno

In questo strano 2020, dove il corona virus ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini, Marco continua i festeggiamenti dei suoi primi cinquant’anni rispolverando un brano de “i Rio” in cui ha suonato per dieci anni: “La vita perfetta”.

Regalandosi una finestra sul passato, Marco, per la prima volta, interpreta con la sua voce una canzone della sua storica band.

«Siccome i miei primi cinquant’anni li voglio festeggiare per tutto l’anno, – ci dice lo stesso Marco Ligabue – ecco un’altra sorpresa in arrivo.

Dopo “Dentro”, “Non è mai tardi (punk)” e “Vado a caso”, per questo scorcio finale d’estate ho pensato di far uscire un’altra chicca: “La vita perfetta“.

È un brano che ho scritto quindici anni fa di ritorno da un viaggio in Messico, quando tra sabbia bianca, amache e tequile, la vita mi sembrava particolarmente perfetta.

In quel periodo ero con i Rio, suonavo la chitarra e scrivevo le canzoni. Ancora non ne me la sentivo di cantare.

Oggi penso sia arrivato il momento di ridare luce a quella canzone, a quel periodo con i Rio e anche alla mia passione per il Messico.

Stavolta, però, c’ho messo la voce.»

Marco Ligabue continua il suo percorso fatto di singoli all’improvviso con “La Vita Perfetta”, registrato e arrangiato al Take Away Studio di Modena.

Questo brano, insieme ad altre soprese, farà parte del disco raccolta che uscirà in autunno e che racconterà i cinquant’anni del cantautore correggese.

Il video, girato a Bosa in Sardegna dal videomaker Angelo Meloni, racconta di scene di vita normale, quelle che in questo periodo post quarantena stiamo particolarmente rivalutando. La singolare tecnica delle transizioni usata dal regista, che lega le scene in modo inusuale e dinamico, rende il clip di forte impatto visivo.

