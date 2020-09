Lunedì 21 settembre si celebra anche in 37 comuni dell’isola la Giornata Internazionale della Pace

Sardegna Solidale, nell’ambito dell’educazione alla mondialità e in preparazione alla 34ª Marcia della Pace in Sardegna in programma nel mese di dicembre.

Trentasette iniziative territoriali che si svolgeranno in contemporanea in altrettanti comuni della Sardegna, per celebrare la Giornata Internazionale della Pace proclamata dall’Onu sul tema “Shaping Peace Togther” (“Modelliamo la pace, insieme”). Le promuove per lunedì 21 settembre il Centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale, nell’ambito dell’educazione alla mondialità e alla pace e in preparazione alla 34ª Marcia della Pace in Sardegna in programma nel mese di dicembre.

Ad essere coinvolti saranno gran parte dei centri che ospitano i Sa. Sol Point, le sedi locali di Sardegna Solidale, da anni unite in una rete che non ha eguali in Italia, e altri comuni nei quali numerose associazioni hanno aderito all’iniziativa. Tutte le iniziative si terranno nel più rigoroso rispetto delle norme anti Covid e proporranno proiezioni di film, letture, dibattiti, flash mob, mostre pittoriche e presentazioni di libri.

Solo per citare le iniziative in programma nei centri maggiori, a Cagliari l’appuntamento è alle 17 presso la sede dell’associazione La Strada in via Cavalcanti 13 con la presentazione del libro “Via dalla pazza guerra” di Alidad Shiri, mentre a Sassari, nella sede del Sa.Sol. Point n. 2 in via Claudio Fermi 30/A, alle 18 verrà proiettato il film “Ghandi” di Richard Attenborough. A Nuoro invece è in programma l’incontro-dibattito “Prendi un sorriso” (appuntamento alle 18 presso l’associazione volontari Don Bosco in via Einaudi 55/A), mentre a Oristano il Sa.Sol. Point n. 4 di via Carlo Meloni 2/A ospiterà alle 16 un reading letterario, seguito da un incontro-dibattito.

A Olbia alle 19, presso la sede del Sa. Sol. Point n. 5 in via Sirio 5, verrà proiettato il docufilm “Maria Dolens, la campana dei caduti in Rovereto”, mentre a Quartu Sant’Elena, presso la sede del Sa.Sol. Point n. 32 in via Maldive 1, alle 18 prenderà il via una lettura di brani dedicati al tema della Pace, seguita da un incontro-dibattito con le associazioni del territorio.

“Nelson Mandela. La conquista della libertà” è il film di Peter Ewence che verrà proiettato a Carbonia a partire dalle ore 18 presso il Sa. Sol. Point n. 9 di via Liguria 69, mentre a Ozieri, nella sede Diocesana della Caritas in via Azuni 6, alle 19 è in programma il reading letterario “La pace nel mondo, a partire dal mio mondo!”.

Appuntamenti infine anche ad Alghero (alle 19 al Centro di Aggregazione Sociale in via Sila con la proiezione film “La banda” di Eran Kolirin) e a Tempio Pausania (alle 11 al Sa.Sol. Point n. 20 in via Stazione Vecchia 7, con la lettura e incontro-dibattito sul tema “Responsabilità: arbitri autentici del proprio destino”).

Ecco l’elenco completo delle iniziative in programma:

Cagliari, Associazione La Strada, via Cavalcanti 13, ore 17

Presentazione volume “Via dalla pazza guerra” di Alidad Shiri

Sassari, Sa.Sol. Point n. 2, via Claudio Fermi 30/A, ore 18

Proiezione film “Ghandi” di Richard Attenborough

Nuoro, Associazione Volontari Don Bosco, via Einaudi 55/A, ore 18

Lettura poesia “Prendi un sorriso” di Mahatma Gandhi. Incontro-dibattito

Oristano, Sa.Sol. Point n. 4, via Carlo Meloni 2/A, ore 16

Reading letterario, Incontro-dibattito

Olbia, Sa.Sol. Point n. 5, via Sirio 5, ore 19

Proiezione del docufilm “Maria Dolens, la campana dei caduti in Rovereto”

Macomer, Sa.Sol. Point n. 6, largo Ciusa 5, ore 19

Proiezione film “La sottile linea rossa” di Terence Malick

Lanusei, Sa.Sol. Point n. 7, via Umberto 54, ore 19

Proiezione film “Era d’estate” di Fiorella Infascelli

Sanluri, via Pertini 16, ore 18

Incontro-dibattito sul tema dell’educazione alla pace

Carbonia, Sa.Sol.Point n. 9, via Liguria 69, ore 18

Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence

Sinnai, Sa. Sol. Point n. 10, via della Libertà 139, ore 19

Lettura “Carta dei Diritti dell’Uomo”: incontro-dibattito sul tema dell’educazione alla pace

Gonnosfanadiga, Sa.Sol. Point n. 13, Salone Parrocchiale Sacro Cuore, via Veneto, ore 17

Reading letterario e Letture delle lettere di Papa Francesco, Ghandi e Maria Montessori. Incontro-dibattito

Terralba, Sa. Sol. Point n. 14, via Napoli 3, ore 19

Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence

Sorgono, Sa.Sol. Point n. 15, via Amsicora 3/A, ore 17,30

Flash Mob “Se vuoi la pace lavora per la giustizia”

Orosei, Sa.Sol. Point n. 16, ore 18.30

“La Pace non è un sogno!: uniti diventa realtà”. Testi in prosa e poesia, messaggi pittorici e intrattenimento musicale

Bosa, Sa.Sol. Point n. 17, via Carducci 10, ore 18

Lettura di brani dedicati alla Pace. Incontro-dibattito con le associazioni del territorio

Ozieri, Sede Diocesana della Caritas, via Azuni 6, ore 19

“La pace nel mondo, a partire dal mio mondo!”: reading letterario

Alghero, Centro Aggregazione Sociale, via Sila, ore 19

Proiezione film “La banda” di Eran Kolirin

Tempio Pausania, Sa.Sol. Point n. 20, via Stazione Vecchia 7, ore 11

Lettura e incontro-dibattito sul tema “Responsabilità: arbitri autentici del proprio destino”

La Maddalena, Sala conferenze Oasi Serena, via Silvio Pellico 21, ore 18

Proiezione dei film “Il sindaco pescatore” di Angelo Vassallo e “Alla luce del sole” di Roberto Faenza

Villacidro, Centro Culturale di Alta Formazione, via Vittorio Emanuele 15, ore 10

Seminario sul tema “Pace tra gli uomini e pace con il creato”

Perfugas, Sa.Sol. Point n. 23, via G. D’Annunzio 1, ore 19

Flash Mob “Bandiera della pace”

Porto Torres, Sa.Sol. Point n. 24, via Principe di Piemonte, ore 19

Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence

Bonorva, Associazione Il Bello delle Donne, piazza Sant’Antonio, ore 18

Lettura poesie di Pace e Solidarietà

Bono, Sa.Sol. Point n. 26, via Cottolengo n. 7, ore 19

Proiezione film “Ghandi” di Richard Attenborough

Bitti, Piazza Asproni, ore 10,

Incontro-dibattito sul tema dell’educazione alla pace con la partecipazione delle associazioni del territorio

Gavoi, Cortile Casa Maoddi, via Eleonora 51, ore 18

Proiezione film “Buon anno Sarajevo” di Aida Begic; “L’impero del sole” di Steven Spielberg

Isili, piazza San Giuseppe, ore 18

Flash mob con la partecipazione delle associazioni del territorio

Ghilarza, Sa.Sol. Point n. 29, via Sant’Antioco 42, ore 18

Proiezione film “L’Agnello” di Mario Piredda

Mogoro, Sa.Sol. Point n. 31, via Manno 10, ore 18,30

Proiezione documentario “La Pace è ogni passo” tratto dall’omonimo libro di Thich Nhat Hanh

Quartu Sant’Elena, Sa.Sol. Point n. 32, via Maldive 1, ore 18

Lettura di brani dedicati al tema della Pace. Incontro-dibattito con le associazioni del territorio

Senorbì, Sa.Sol. Point n. 33, via Danubio 22, ore 18

Proiezione documentario sul tema “Educazione alla mondialità e alla pace”

Assemini, Sa. Sol. Point n, 34, via Roma 16, ore 18

Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence

Ales, Sa.Sol. Point n. 35, corso Cattedrale 7, ore 18

Lettura di brani dedicati alla Pace, Incontro-dibattito

Samugheo, Associazione Giardino Fiorito, via Veneto 9, ore 16

Proiezione film “Nelson Mandela. La conquista della libertà” di Peter Ewence

Tortolì, Sa.Sol Point n. 37, via Temo 8, ore 18

Reading letterario, Incontro-dibattito

Ittiri, Sa.Sol. Point n, 39, via Olbia 3, ore 17

Lettura di brani dedicati alla Pace. Incontro-dibattito con le associazioni del territorio

Capoterra, Sa.Sol. Point n. 40, via Montello 6, ore 18

Proiezione film “Ghandi” di Richard Attenborough