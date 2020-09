L’esercito per la consegna dei banchi scolastici

Difesa, Deidda (FDI): il governo chiarisca l'utilizzo dell'esercito per la consegna banchi scolastici

L’esercito per questo tipo di lavoro? Perché si devono sempre scomodare le nostre Forze Armate già impegnate per garantire la sicurezza?

“Dopo aver appreso la notizia dell’impiego delle nostre Forze Armate per il trasporto del mobilio scolastico presso i 3 Comuni di Codogno, Nembro e Alzano, ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro della Difesa per capire esattamente perché i nostri uomini e donne della Difesa che da sempre hanno dato dimostrazione di grande spirito di sacrificio e patriottismo trovandosi pronti a qualunque azione a favore della cittadinanza, anche questa volta vengono interpellati nonostante non ci sia assolutamente bisogno.

Esistono delle ditte appropriate per questo tipo di lavoro, perché si devono sempre scomodare le nostre Forze Armate, già impegnate continuamente su altri fronti per garantire la nostra sicurezza?

Il Governo ci dia immediatamente delle risorse valide”, lo dichiara il Deputato di FdI, Capogruppo in Commissione Difesa e Resp. Naz. Dip. Difesa, Salvatore Deidda