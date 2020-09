Le scuole di Bardolino riaprono in sicurezza

L’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici confermano: in aula dal 14 settembre nel pieno rispetto delle regole sulla distanza di sicurezza in tutti i plessi scolastici del territorio

Le scuole di Bardolino ripartono, diramata una circolare con tutte le accortezze che verranno messe in campo all’interno dei plessi scolastici per riportare in classe gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado a partire dal 14 settembre, così come è stata confermata la riapertura della scuola dell’Infanzia nella stessa data sia di Bardolino che di Calmasino e dell’asilo nido dal 7 settembre.

Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici, che si sono impegnati per trovare gli spazi idonei per tutte le classi, in ottemperanza alla normativa prevista per l’emergenza Covid-19: «Pur con tutte le difficoltà del caso la nostra priorità è sempre stata quella di riaprire le scuole e permettere alle future generazioni di bardolinesi di proseguire nella loro crescita culturale e personale – ha spiegato Nica Currò, assessore all’istruzione del Comune – In questo abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte della dirigente scolastica Elena Fossà e dai dirigenti delle due scuole dell’infanzia, che hanno sempre lavorato con questo intento e in stretta collaborazione con il Comune».

La scuola primaria di Bardolino di Via Dante Alighieri aprirà con il consueto orario delle 27 ore e delle 40 per il tempo pieno utilizzando tre diversi accessi per evitare l’assembramento all’ingresso e all’uscita. Le 12 classi sono state ridistribuite nelle aule a seconda della capienza delle stesse, potendo garantire il rispetto dei 120/130 cm di distanza tra uno studente e l’altro. Il servizio mensa sarà garantito con le monoporzioni e l’utilizzo della sala preposta in due turni distinti. Stesse soluzioni sono state messe in campo per le 5 classi della scuola primaria di Calmasino.

Per quanto riguarda la secondaria di Bardolino, si riparte con il tempo previsto di 30 ore settimanali, dalle 7:55 alle 13:50. Nella sede provvisoria di Villa Carrara Bottagisio sono state collocate sei classi, le prime e le terze, utilizzando per l’accesso due diverse entrate. Anche qui, grazie alla capienza delle sale, è stato possibile rispettare la distanza di sicurezza tra gli studenti. Nella sede provvisoria dell’istituto scolastico “Carnacina”, invece, sono state collocate le quattro classi seconde. L’accesso, i movimenti interni, la ricreazione e l’uscita continueranno ad essere esclusivi e separati dalla scuola secondaria di secondo grado.

Il 9 settembre i genitori delle classi della scuola secondaria di Bardolino sono invitati ad incontrare l’amministrazione comunale e la dirigenza per visitare gli spazi delle sedi provvisorie (ore 18:00 sede di Villa Carrara, classi prime e terze; ore 18:30 Carnacina, classi seconde).

Anche le due scuole dell’infanzia, quella di Bardolino e quella di Calmasino ricominceranno dal 14 settembre, ampliando gli orari di ingresso e uscita: «Fortunatamente abbiamo a disposizioni spazi sufficientemente ampi per ospitare in sicurezza tutti gli studenti senza ricorrere a soluzioni alternative – ha concluso Nica Currò – in attesa di poter liberare nuovamente Villa Carrara Bottagisio e riportare la scuola secondaria nella nuova sede in via di costruzione in Via Dante Alighieri».