La Porto Cervo Racing riparte dal Campionato Italiano Velocità Montagna.

Il Team smeraldino è pronto ad affrontare la Cronoscalata Alghero-Scala Piccada valida come quarto round del Campionato Italiano Velocità Montagna e come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud, in programma nel weekend.

Tre portacolori della Scuderia Porto Cervo Racing saranno allo start della 59ª Cronoscalata

Alghero-Scala Piccada, in programma dall’11 al 13 settembre, valida come quarto round del

Campionato Italiano Velocità Montagna e come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud.

Con il numero 5 sulla sua Osella FA30 sarà presente Marco Satta. L’esperto pilota, dopo l’ottimo terzo posto assoluto conquistato alla Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo, ultima gara di velocità in salita isolana targata 2019, è pronto ad affrontare i suggestivi e selettivi tornanti tra Alghero e Villanova Monteleone.

Non poteva mancare alla cronoscalata algherese uno dei portacolori più rappresentativi del Team: l’olbiese Mario Murgia sarà allo start con la sua fida e performante Mitsubishi Lancer Evo X.

Sarà presente alla “Scala Piccada” anche Igor Nonnis, uno dei piloti entrati a far parte della

Scuderia solo dallo scorso anno, ma che ha ben chiari i programmi sportivi futuri che

coinvolgeranno il Team a livello internazionale.

Nono assoluto alla “Iglesias-Sant’Angelo”, risultato grazie al quale, insieme a quelli ottenuti dagli altri portacolori del Team, ha fatto conquistare alla Porto Cervo Racing la coppa riservata alle Scuderie, Nonnis sarà al via sempre al volante della sua Honda Civic.

La Porto Cervo Racing ha già ripreso a pieno ritmo la sua attività e sta lavorando ad altri importanti progetti di promozione dello sport, del territorio, ma che interesseranno soprattutto i suoi piloti, copiloti e ufficiali di gara e, proprio per questi ultimi, nei giorni scorsi, ad Arzachena, nella sede del Team, e con un appendice in Ogliastra, a Urzulei, è stato organizzato un corso di aggiornamento al quale hanno preso parte una quarantina di partecipanti.

“Questo è un anno un po’ particolare, pur rinviando il Rally Terra Sarda, l’attività del Team non si è mai fermata”, ha detto Mauro Atzei, presidente della Scuderia Porto Cervo Racing, “tante sono le iniziative su cui stiamo lavorando, che a breve presenteremo.

Grazie all’Alghero-Scala Piccada si riprende finalmente l’attività agonistica in Sardegna, un plauso va all’AC Sassari, al Presidente Giulio Pes di San Vittorio e a tutto il suo staff per l’ottimo lavoro e la loro professionalità.

Sono molto fiducioso dei nostri portacolori, sono convinto che possono dimostrare le loro qualità e lottare per primeggiare nelle loro classi.

Un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi e a tutti i partecipanti alla gara”.