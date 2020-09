Kids&Us inizia a Cagliari il nuovo corso con i compiti fatti in materia di sicurezza

La scuola di Kids&Us a Cagliari ha recuperato il suo aspetto abituale con l’inizio dell’anno

scolastico 2020-2021.

Infatti il centro permette agli studenti di frequentare le lezioni in tutta sicurezza dopo aver attuato tutte le misure sanitarie raccomandate dalle autorità competenti.

D’altra parte, per garantire la continuità delle lezioni indipendentemente dalla situazione sanitaria dovuta al coronavirus, Kids&Us ha digitalizzato il suo innovativo metodo

pedagogico per imparare l’inglese per i bambini da 1 a 18 anni.

In questo modo, si garantisce che tutti gli studenti possano continuare a imparare l’inglese con questa metodologia all’avanguardia, anche se la situazione dovesse peggiorare.

“Abbiamo fatto i compiti a casa per rendere le nostre aule sicure per le famiglie, gli studenti e i lavoratori”,spiega Mireia Casas, Operations Manager (COO) di Kids&Us in sede mondiale.

L’azienda ha messo a disposizione delle scuole, già dai campus estivi che abbiamo organizzato a luglio e agosto, un Safety Pack, composto da maschere riutilizzabili per

insegnanti e studenti,soluzioni idro alcoliche,schermi protettivi e tappetini antibatterici.

Le aule continueranno a essere disinfettate periodicamente, gli spazi saranno ventilati tre volte al giorno, la temperatura all’ingresso sarà presa e gli ingressi e le uscite saranno scaglionati per ridurre il volume delle persone nello stesso spazio/tempo.

Inoltre, ogni scuola avrà un addetto che si occuperà esclusivamente della salute e la sicurezza.

Queste misure hanno già dimostrato la loro efficacia questa estate e durante i campus estivi, dove ne alunni ne maestri sono stati contagiati da coronavirus.

Casas sottolinea inoltre che con la digitalizzazione del metodo di Kids&Us, l’azienda assicura che “tutti i nostri studenti, da Mousy (il simpatico animaletto che accompagna le attività nei racconti degli alunni di un anno di età) fino all’ultimo corso di Teens – per ragazzi di 18 anni – potranno continuare a imparare l’inglese da casa, se necessario, in modo che la

loro formazione non venga interrotta in caso di confinamento”.

La Direttrice Operativa spiega che, oltre ad adeguare le attività da svolgere in formato digitale, sono stati implementati nuovi strumenti con i quali “le famiglie potranno

monitorare più dettagliatamente i progressi dei propri figli durante il corso”.

Le nuove attività e i contenuti, così come la tecnologia utilizzata e l’esperienza di apprendimento stessa, sono adattati a ogni gruppo di età e studente.

Tutto questo, garantendo un’esperienza di apprendimento coinvolgente sia in ambiente online che in classe