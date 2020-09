Jazz club network, progetto itinerante al via oggi a San Gavino Monreale. Domani a Tempio Pausania e lunedì ad Alghero.

Il fascino della musica gitana per il Jazz Club Network, progetto itinerante ispirato agli storici Jazz Club. Organizzato dal CeDAC in collaborazione con Sardegna Concerti, porta sull’isola i Gipsy Reyes. Si tratta di un ensemble a organico variabile che comprende le nuove generazioni della famiglia Reyes. La stirpe di musicisti, sulle orme del cantante e chitarrista José Reyes e dei suoi figli – i famosi Gipsy Kings.

Gli appuntamenti

Il ritmo travolgente della rumba flamenca, nel concerto ispirato a “The Legend of Gipsy King” in programma

oggi ( sabato 12 settembre ) alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale ,

al Teatro Comunale di , domenica 13 settembre alle 21.30 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania

al Teatro del Carmine di lunedì 14 settembre alle 20.30 a Lo Quarter di Alghero con il pathos, la struggente malinconia e l’allegria dello spirito gitano – tra flamenco e pop.

Il repertorio.

Sotto i riflettori Lionel Olivier Peraldo, Francois Reyes, Antoine Marie Noegelen, Shu Shu Reyes, Nenetto Reyes e Michel Reyes un viaggio alla (ri)scoperta dei successi dei Gipsy Kings. In un repertorio di canzoni ormai entrate nell’immaginario e nella colonna sonora del ventesimo secolo – che hanno contribuito a far conoscere e apprezzare la cultura gitana nel mondo.

“The Legend of Gipsy King” riporta alle origini, dai primi concerti di José Reyes e Manitas de Plata in Costa Azzurra. La memoria va anche alla grande festa di Saintes Maries de la Mer alla creazione de Los Reyes, il gruppo musicale che ha conquistato il pubblico con una miscela di flamenco e rumba gitana reinterpretati in chiave pop.

La genesi del gruppo.

Los Reyes – ovvero José Reyes con i suoi figli e il genero – ottengono un enorme successo, e nascono così The Gipsy Kings che a partire dal 1988 danno vita a due ensembles: Los Reyes – formato da Antonico Reyes, Patchaï Reyes, Canut Reyes, Manuel Reyes, Tony Reyes, François Reyes, Mario Regis e William Regis e The Gipsy Kings – che schiera Nicolas Reyes, André Reyes, Paul Reyes, Tonino Baliardo, Max Baliardo e Chico Bouchikì.

Le loro canzoni – “Jobi Joba”, “Volare”, “Bamboleo” e tante altre – scalano le vette delle classifiche e la loro irresistibile rumba flamenca conquista le platee in tutto il mondo.

La leggenda di The Gipsy Kings continua e salgono alla ribalta le nuove generazioni della famiglia Reyes per una rilettura contemporanea, tra ritmi travolgenti e note struggenti e piene di allegria, della musica gitana.

Un avvincente trittico sonoro per chiudere in bellezza il cartellone dell’estate firmato CeDAC nell’Isola – tra melodie indimenticabili e raffinate variazioni tra flamenco e pop .

Gli appuntamenti autunnali.

In autunno il Jazz Club Network ripartirà dal Jazzino di Cagliari – giovedì 1 ottobre -con l’afro-beat danese dei KutiMagoes – di scena l’indomani, venerdì 2 ottobre al Poco Loco di Alghero.

Info e prenotazioni: www.cedacsardegna.it

INFO & PREZZI

CeDAC – JAZZ CLUB NETWORK / STAGIONE 2019-2020

SAN GAVINO / Teatro Comunale

Biglietti:

posto unico: 15 euro

prevendite online: www.vivaticket.it

informazioni: cell. 340. 4041567 – www.cedacsardegna.it

TEMPIO PAUSANIA / Teatro del Carmine

Biglietti

posto unico: 15 euro

Informazioni: tel. 079.630377 – cell. 388.3503817 – e-mail: teatrodelcarmine@hotmail.com

ALGHERO / Lo Quarter

biglietti:

posto unico 20 euro

prevendite online: www.vivaticket.it

per informazioni: cell. 349.4127271 e-mail: iousaidaniela@tiscali.it

