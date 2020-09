Jazz Club Network 2020

Jazz e canzoni d’autore per l’intenso fine settimana in musica firmato CeDAC al Parco dei Suoni di Riola Sardo: un intrigante trittico sonoro sotto le insegne del Jazz Club Network chiude in bellezza il ricco e interessante cartellone dell’estate nel suggestivo scenario tra le antiche cave di arenaria della Penisola del Sinis.

Sotto i riflettori – per un duplice appuntamento venerdì 11 settembre a partire dalle 20.30 nel Teatro Malu Entu il Paolo Carrus-New Echi Tentetto capeggiato dal pianista e compositore, personalità di spicco della scena musicale sarda, per un progetto sonoro in cui si sposano melodie e ritmi della tradizione isolana e stilemi jazzistici a formare raffinate e seducenti alchimie e

– dalle 22 – nell’Arena Menhir il debutto del progetto “Transit Authority” dell’eclettico batterista e compositore Paolo Nonnis. Un dichiarato omaggio – fin dal titolo che rimanda a “The Chicago Transit Authority”, fortunato album d’esordio dello storico gruppo rock dei Chicago, che ha scalato le classifiche conquistando critica e pubblico tra gli Anni Settanta e Ottanta con una miscela di jazz fusion, rhythm and blues e progressive rock, in una felice “contaminazione” di generi e stili con una cifra originale e decisamente contemporanea.

Nel segno del jazz con il Paolo Carrus-New Ensemble Echi che schiera alcuni dei migliori talenti isolani, a partire dallo stesso Paolo Carrus al pianoforte, accanto a Giuseppe “Joe” Murgia (sax alto), Dario Pirodda (sax alto), Andrea Morelli (sax tenore), Walter Alberton (sax tenore), Marco Argiolas (sax baritono), Corrado Salis (basso), Roberto Migoni (batteria), Sergio Farci e Sandro De Vita (percussioni).

“Transit Authority” plays “Chicago” dunque con Alessandro Angiolini al sax, Dario Zara alla tromba, Mauro Piras al trombone, Rubens Massidda alla chitarra e voce, Robi Serra al basso e voce, Riccardo Mannai a tastiere e voce e Paolo Nonnis dietro piatti e tamburi –

per il battesimo ufficiale della nuova produzione che insieme al Paolo Carrus-New Ensemble Echi nasce sotto l’egida di Jazz in Sardegna nell’ambito del progetto “Què viva big band” (vincitore del bando MiBACT).

Tra musica ed emozioni con le “Storie Liberate” (Il cuore oltre le sbarre)” – lettere da un’umanità di confine con Piero Marras e Vittorio Gazale (direttore del carcere dell’Asinara) – sabato 12 settembre alle 20.30 al Teatro Menhir:

per il ciclo dei Ritratti d’Artista, un viaggio “dietro le quinte” tra incontri, riflessioni e rielaborazioni da cui è scaturito il progetto discografico di “Storie Liberate / Istorias” (uscito per l’etichetta Tilicherta), ispirato alle lettere dei detenuti delle carceri della Sardegna.

«Le lettere erano veramente tante, verso l’esterno e verso i detenuti, bloccate da una censura rozza e insensibile – racconta Piero Marras -. Da subito sono entrato in contatto emotivo con queste vite di confine, con questi sentimenti costretti dietro le sbarre. Ripercorrendo i luoghi di detenzione che rinchiudevano speranza e desideri».

Suggellerà la serata – sempre al Teatro Menhir dalle 22.30 – il concerto del cantautore nuorese Piero Marras intitolato “Compagni di strada:

correvano gli anni ‘80”, con un’antologia dei suoi brani più famosi e altri meno conosciuti ma emblematici di un percorso artistico che ha segnato anche una rivoluzione culturale – e musicale – nella Sardegna e nell’Italia della fine del Novecento.

Per saperne di più:www.parcodeisuoni.it – www.retesinis.it www.dromosfestival.it

Il Jazz Club Network organizzato dal CeDAC in collaborazione con Sardegna Concerti prosegue – nell’Isola – al ritmo travolgente della musica dei Gipsy Kings: in tournée sui palchi della Sardegna nel cartellone della Stagione 2019-2020 i Gipsy Reyes – ensemble a organico variabile che comprende le nuove generazioni della famiglia Reyes, una stirpe di musicisti, sulle orme del cantante e chitarrista José Reyes.

Il fascino della rumba flamenca, con il concerto dedicato a “The Legend of Gipsy King” in programma sabato 12 settembre alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, domenica 13 settembre alle 21.30 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania e infine lunedì 14 settembre alle 20.30 a Lo Quarter di Alghero con il pathos, la struggente malinconia e l’allegria dello spirito gitano – tra flamenco e pop .

In autunno il Jazz Club Network ripartirà dal Jazzino di Cagliari – giovedì 1 ottobre -con l’afro-beat danese dei KutiMagoes – di scena l’indomani, venerdì 2 ottobre al Poco Loco di Alghero.

Info e prenotazioni: www.cedacsardegna.it

INFO & PREZZI

PARCO DEI SUONI / RIOLA SARDO

biglietti:

Ingresso 5 euro con consumazione

Menù degustazione con una ricca scelta di specialità del territorio a 20 euro

(prenotazione obbligatoria, Andrea: 338.2602975/Sandro: 340.3997728)

prevendite:

BoxOfficeSardegna, V.le R. Margherita 43, Cagliari, tel. 070 657428 – www.boxofficesardegna.it

Edicola Riola Sardo, viale Umberto I, 78, tel. 338.260297

www.parcodeisuoni.it – www.retesinis.it www.dromosfestival.it

CeDAC – JAZZ CLUB NETWORK / STAGIONE 2019-2020

SAN GAVINO / Teatro Comunale

Biglietti:

posto unico: 15 euro

prevendite online: www.vivaticket.it

informazioni: cell. 340. 4041567 – www.cedacsardegna.it

TEMPIO PAUSANIA / Teatro del Carmine

Biglietti

posto unico: 15 euro

Informazioni: tel. 079.630377 – cell. 388.3503817 – e-mail: teatrodelcarmine@hotmail.com

ALGHERO / Lo Quarter

biglietti:

posto unico 20 euro

prevendite online: www.vivaticket.it

per informazioni: cell. 349.4127271 e-mail: iousaidaniela@tiscali.it

CeDAC / Jazz Club Network – autumn/winter 2020

tutti i dettagli prossimamente su www.cedacsardegna.it