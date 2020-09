Sono state pubblicate le start list provvisorie degli atleti elite per l’edizione italiana 2020 della Coppa del Mondo di Triathlon – ITU Triathlon World Cup.

L’evento: ITU Triathlon World Cup Arzachena

A ospitare gli atleti di queste start list davvero stellari, sarà il campo di gara allestito nello splendido scenario di Cannigione, con i suoi paesaggi mozzafiato, le sue spiagge di incomparabile bellezza, le sue colline ricoperte di vigneti e i tesori archeologici.

Sabato 10 ottobre 2020, in due distinte gare, quella femminile e quella maschile, ammireremo ai nastri di partenza i migliori specialisti di questa spettacolare disciplina sportiva su distanza sprint (750m nuoto, 19km bici, 5km corsa).

La frazione ciclistica si presenta impegnativa sul profilo tecnico e altimetrico, mentre la parte podistica interamente pianeggiante si svolgerà nel lungo mare di Cannigione con uno sguardo sempre rivolto al mare cristallino della Costa Smeralda.

Altra particolarità di questa gara sarà sicuramente l’area di transizione, in quanto posizionata tra la spiaggia e il Parco Riva Azzurra, un palcoscenico naturale che consentirà al pubblico presente di seguire tutte le fasi di gara e nel pieno rispetto delle nuove normative anticovid-19 per una manifestazione sempre più all’insegna della sicurezza.

Le start list

Le start list degli atleti elite sul sito ITU riportano i 60 nomi della categoria uomini e i 60 nomi della categoria donne provenienti da 31 nazioni di tutti i 5 continenti, atleti di prima grandezza che hanno scelto la Sardegna come destinazione della ITU World Cup.

Una conferma, quindi, per il territorio isolano che anche in questa nuova sede dell’area del Comune di Arzachena manterrà inalterate le garanzie tecniche e lo standard organizzativo.

Ad oggi, alcuni nomi su tutti del panorama internazionale: il francese campione del mondo Vincent Luis e il britannico due volte campione olimpico, Alistair Brownlee, vincitore dell’edizione 2019.

Per quanto riguarda gli azzurri, si preannuncia una nutrita partecipazione degli atleti italiani con Alessandro Fabian, Davide Uccellari, Delian Stateff, vincitore dell’edizione cagliaritana del 2018, e Gianluca Pozzatti.

A difendere i colori azzurri in campo femminile troviamo Alice Betto, Verena Steinhauser, Anna Maria Mazzetti e Angelica Olmo. Mentre sul fronte internazionale per le atlete citiamo l’americana Katie Zaferes, campionessa del mondo 2019.

Dicono sull’evento…

“La Sardegna è lieta di ospitare uno dei grandi eventi sportivi di livello internazionale nell’Italia del postcovid-19. Si tratta di uno dei tanti segnali che la nostra Regione vuole lanciare attraverso lo sport a testimonianza della voglia di ripartire e lasciarsi alle spalle un periodo di crisi e di sofferenza. Per questi motivi, questo appuntamento rappresenta per la Regione un evento importante sul quale investire per dare smalto all’immagine turistica dell’Isola” ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa.

“Siamo molto onorati di ospitare la World Cup di Triathlon nel nostro territorio per i prossimi 3 anni. L’evento rappresenta la più alta competizione agonistica di una disciplina in costante ascesa e ci permette di promuovere Arzachena nel mondo attraverso lo Sport.

Abbiamo scelto di confermare la tappa, certi del fatto che saranno garantite tutte le misure di sicurezza necessarie e convinti dell’opportunità che questa prestigiosa manifestazione rappresenta sia in termini di presenze che di strategicità legata all’esposizione mediatica.

Per la prima volta, dopo anni, si terrà nel nord Sardegna e saranno presenti triatleti tra i migliori al mondo in rappresentanza di 31 nazioni. Visto il periodo sarà un grande impegno per tutte le parti coinvolte nell’organizzazione ma sarà anche una bella sfida e ci faremo trovare pronti” ha dichiarato Valentina Geromino, Assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Arzachena.

“Mai come quest’anno abbiamo registrato una start list di atleti di tale portata, al pari di una gara Olimpica, con i nomi più importanti dei protagonisti del triathlon mondiale” afferma Sandro Salerno, General Manager del Comitato Organizzatore Locale.

“In un periodo complesso e difficile per lo sport mondiale, abbiamo continuato a credere nel nostro lavoro; in un momento così delicato per il comparto turistico, il nostro preciso intento è quello di proiettare la migliore immagine della Sardegna nel mondo. Un lavoro che abbiamo portato avanti con passione e determinazione visto anche l’importante impatto turistico che la manifestazione avrà sul territorio. Cannigione è un campo gara tutto nuovo che manterrà le promesse attese per una sfida agonistica internazionale di alto livello”.

Le start list degli atleti elite per la Coppa del Mondo di Arzachena sono consultabili qui. Di loro parleremo ancora per continuare a fornire dettagli dei grandi campioni, non solo olimpici, che si stanno preparando per l’evento in Italia.