Ittiri. Convocazione del Consiglio Comunale per mercoledì 23 settembre

Convocazione Consiglio Comunale. Il giorno 23 Settembre 2020 alle ore 18.00, presso la sala delle adunanze del Municipio, è convocato il Consiglio Comunale in sessione straordianria ed in seduta pubblica di 1°convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
- ESAME MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: “PROPOSTA DI INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL’IMPOSTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2020 – PER I REDDITI SINO A 15 MILA EURO”;
- COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI – ESAME DELLE INTERROGAZIONI E/O INTERPELLANZE PRESENTATE DAI CONSIGLIERI COMUNALI;
- ESAME ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE;
- GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE AL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI STESSI, OLTRE QUELLO DI D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICIER) AI SENSI DELL’ART. 37, PARAGRAFO 1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO EUROPEO MEDIANTE DELEGA ALL’UNIONE DI COMUNI DEL COROS;
- RINNOVO CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ITTIRI E NULVI, IN PROVINCIA DI SASSARI;
- MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL DUP – NOTA DI AGGIORNAMENTO 2020-2022, SEZIONE OPERATIVA, PARTE II°: PROGRAMMA TRIENNALE/ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE;
- RATIFICA DELIBERAZIONI G.C. N.110 DEL 19.08.2020, G.C. N.119 del 26.08.2020 E G.C. N.127 del 02.09.2020 AVENTI AD OGGETTO VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 42, C. 4 E 175, C. 4 D. LGS. 267/2000;
- VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 42, C. 4 E 175, C. 4 D. LGS. 267/2000 E SMI.