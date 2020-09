Incendi a Sindia e Segariu, interviene il mezzo aereo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Oggi, su un totale di 12 incendi che hanno interessato il territorio regionale, se ne segnalano due nei quali è intervenuto il mezzo aereo del Corpo forestale.

Si tratta di:

1 – Incendio in agro del Comune di SEGARIU località “MONTE OLLIONI”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di VILLASALTO. Ha diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di SANLURI coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra dei VVF del distaccamento di Mandas e da 1 squadra di volontari dell’associazione di Segariu. L’incendio ha però percorso una superficie di circa 10 ettari di rimboschimento misto a Pinus sp. e lecci, stoppie e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono quindi concluse alle ore 16.30.

2 – Incendio in agro del Comune di SINDIA località “FUNTANA COBERCADAS”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di BOSA. Ha quindi diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di MACOMER, coadiuvata dal personale eliportato. L’incendio ha però percorso una superficie di circa 500 mq di rovi e macchia bassa. Le operazioni di spegnimento si sono dunque concluse alle ore 18.45.

Nessun intervento aereo sull’incendio di Mandas loc. Sa Cerasia. Trattasi di abbruciamento in proprietà privata, per il quale quindi la pattuglia forestale competente per territorio sta accertando la sussistenza dei requisiti autorizzativi.