In pensione il pediatra bruno di nuoro

Disponibili due Pediatri in attesa del conferimento del nuovo incaricoL’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro informa che il dottor Salvatore Bruno, Pediatra di Libera Scelta dell’ambito territoriale di Nuoro, ha cessato la propria attività il 1 settembre 2020.

L’ASSL ringrazia il dottor Bruno per l’attività svolta e comunica che – in via temporanea, da lunedì 7 settembre a mercoledì 30 settembre, e in attesa che venga conferito il nuovo incarico provvisorio – hanno dato la propria disponibilità a seguire i pazienti la dottoressa Filomena Calzedda e il dottor Vincenzo Leoni.

I due Medici Pediatri riceveranno e visiteranno presso l’ambulatorio della Guardia Medica, in via Attilio Deffenu, secondo i seguenti giorni e orari:

• dottoressa Filomena Calzedda: martedì e venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 14.00;

• dottor Vincenzo Leoni: lunedì, dalle ore 8.45 alle ore 14.00; mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

I bambini saranno visitati, previa prenotazione, per un massimo di 7/8 la mattina e 6 nel pomeriggio.

Per prenotazioni telefonare al numero 0784 240848 solo ed esclusivamente il lunedì-martedì-venerdì, ore 8.45-14.00.

In attesa che si proceda all’eventuale conferimento dell’incarico provvisorio al nuovo Pediatra ha, inoltre, dato la propria disponibilità ad aprire a nuovi iscritti la dottoressa Francesca Marine, che appartiene all’ambito territoriale di Dorgali-Oliena-Orgosolo.

In questo caso i pazienti che volessero optare per tale scelta, potranno rivolgersi all’Ufficio Scelta e Revoca del Medico, Esenzioni per Patologia e Attivazione Tessera Sanitaria: tel. 0784 240026/151/029; indirizzo di posta elettronica:

mariaassunta.zizzi@atssardegna.it;

giuliapatrizia.carta@atssardegna.it;

teresinaantonia.carta@atssardegna.it.