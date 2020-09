Cagliari.Il festival Forma e Poesia nel Jazz entra nel vivo della sua ventitreesima edizione

L’ingresso è invece a pagamento per i concerti in programma all’Auditorium del Conservatorio: i biglietti – a 13 euro per la serata del 24 settembre, e a 23 euro per il 25 e del 26 – e gli abbonamenti per le tre serate a 45 euro si possono acquistare a Cagliari al Box Office in viale Regina Margherita, 43 (tel. 070657428) e online su

Nel rispetto delle attuali norme anti Covid-19, i posti disponibili per i diversi eventi del festival sono limitati. Per partecipare agli appuntamenti con accesso gratuito occorre prenotarsi telefonando al numero 3883899755 o inviando una mail all’indirizzo

L’ultimo impegno di Forma e Poesia nel Jazz edizione numero ventitré, venerdì 2 ottobre, porta il festival fuori Cagliari, al Nuraghe Sa Fraigada che sorge nei pressi di Monte Cresia, località nel territorio del comune di Sinnai all’interno del parco dei Sette Fratelli. In programma “Jazz on the moon”, una serata che prevede una passeggiata ecologica a cura della guida escursionistica Stefania Contini e poi un concerto al chiaro di luna con i Two of Us della cantante Carla Giulia Striano con il chitarrista Rubens Massidda.

Versatile e sperimentale, il musicista italo-svizzero, ma di casa in Sardegna, ha un approccio molto originale al suo strumento che ha messo a frutto in differenti ambiti musicali – dall’avanguardia al pop-rock, dalla classica al world music – e artistici (danza, pittura, cinema, video-installazioni). Ideatore e direttore artistico del festival internazionale Arpe del Mondo, Raoul Moretti conta un’intensa attività concertistica a livello internazionale e tre album a suo nome.

Rosario Giuliani impressiona l’ascoltatore per la facilità con cui il sassofonista di Terracina sa trarre dal suo strumento un fraseggio fluido, a tratti vorticoso, allacciandosi con naturalezza a grandi predecessori come Julian “Cannonball” Adderley, Art Pepper e John Coltrane.

Il musicista torinese è impegnato in numerose formazioni e in un’attività concertistica densissima e variegata, che contribuisce ad arricchire di nuove sfumature e nuovi spunti le sue improvvisazioni.

Fabrizio Bosso è considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale sia per la tecnica sopraffina, sia per il feeling che caratterizza i suoi assoli, ora funambolici, ora densi di lirismo e pathos, ma sempre puntuali e ricchi di estro.

Il cantante cagliaritano, classe 1980, presenta in chiave personale e originale un repertorio all’insegna dei brani che hanno fatto la storia dello swing e del jazz, di autori come George Gershwin, Cole Porter, Rodgers and Hart, resi popolari dalle interpretazioni di musicisti del calibro di Louis Armstrong, Nat King Cole, Frank Sinatra, Mel Tormé, Kurt Elling e altri.

Poi, in serata, l’ultimo doppio appuntamento all’Auditorium del Conservatorio. Il primo set (ore 20,30) vede sul palco Marco Cocco in trio con Massimo Ferra alla chitarra e Alessandro Atzori al contrabbasso.

La quarta giornata di Forma e Poesia nel Jazz, sabato 26, prende il via a mezzogiorno in uno dei luoghi simbolo di Cagliari, il promontorio della Sella del Diavolo, con un trekking e un concerto aperitivo del duo formato dal chitarrista Rubens Massidda e il trombettista Adriano Sarais.

Un progetto nato dall’affiatamento di questi tre grandi jazzisti che con “la tigre di Cremona” hanno registrato di tutto, dalle ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dalle canzoni di autori italiani e internazionali al tango. In “Tre per Una”, Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino, rileggono a modo loro canzoni appassionanti e conosciutissime del repertorio di Mina come “Non credere”, “E se domani”, “Io e te da soli”, tra le altre, interpretate in maniera inedita e diversa ogni sera.

Carla Giulia Striano, ventidue anni, inizia il suo percorso musicale all’età di cinque, dedicandosi allo studio del pianoforte e del canto. Dopo aver frequentato per tre edizioni i seminari di Nuoro Jazz, dove ha avuto modo di seguire anche le masterclass di musicisti come Dave Holland, Gil Goldstein e Joe Lovano, si è iscritta al corso di Canto Jazz al Conservatorio di Cagliari tenuto da Francesca Corrias.

Due set in scaletta per ciascuna delle tre serate. La prima (domani, giovedì 24) vede in apertura, alle 20.30, l’ Aranzolu Trio Project che riunisce sotto la sua insegna il pianista Thomas Sanna, il contrabbassista Antonio Farris e il batterista Alessandro Garau. Formazione recente nel panorama sardo del jazz, l’Aranzolu Trio Project sostituisce il duo formato dalla cantante Daniela Pes e dal pianista Mario Ganau inizialmente previsto in programma.

mercoledì 23 settembre

Cagliari • EXMA • ore 21

Alessandro Bardi & Matteo Costa

Alessandro Bardi: chitarra; Matteo Costa: clarinetto Elias Lapia Quartet

Elias Lapia: sax contralto; Mariano Tedde: pianoforte; Salvatore Maltana: contrabbasso; Massimo Russino: batteria giovedì 24 settembre

Cagliari • Auditorium del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” • ore 20,30

Aranzolu Trio Project

Thomas Sanna: pianoforte; Antonio Farris: contrabbasso; Alessandro Garau: batteriaMatteo Mancuso trio

Matteo Mancuso: chitarra; Stefano India: basso; Giuseppe Bruno: batteria



venerdì 25 settembre

Cagliari, Auditorium del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” • ore 20,30

Carla Giulia Striano Interplay trio

Carla Giulia Striano: voce; Andrea Schirru: tastiere; Francesco Oppes: batteria



Danilo Rea • Massimo Moriconi • Alfredo Golino: “Tre per una”

Danilo Rea: pianoforte; Massimo Moriconi: contrabbasso; Alfredo Golino: batteria



sabato 26 settembre

Cagliari • Trekking Sella del Diavolo • ore 12.00

Aperitivo in jazz con

Rubens Massidda – Adriano Sarais duo

Rubens Massidda: chitarra; Adriano Sarais: tromba



Cagliari , Auditorium del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” • ore 20,30

Marco Cocco trio

Fabrizio Bosso & Rosario Giuliani: “Connections”

Fabrizio Bosso: tromba; Rosario Giuliani: sassofoni: Alberto Gurrisi: organo hammond; Marco Valeri: batteria