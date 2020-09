Il crogiuolo: Notti Colorate a Cagliari

Il crogiuolo, Notti Colorate - Storie di vita, d'arte e di commercio: domani, mercoledì 9 settembre, si chiude con NOTTE VIOLA. In scena, alle 21 in Piazza San Giacomo, la storia della famiglia Cao, con Elena Pau

Il Crogiolo presenta Notti Colorate–Storie di vita, d’arte e di commercio, ultimo atto.

Dopo quattro “notti” – “gialla”, “azzurra”, “rossa”, “verde” – si avvia alla conclusione la rassegna di spettacoli e animazione organizzata da Il crogiuolo, nel totale rispetto delle norme anti-Covid, e inserita nella manifestazione voluta dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cagliari. Un programma variegato, che, con la direzione artistica di Rita Atzeri, ha visto impegnati alcuni protagonisti della scena teatrale, e musicale, regionale.

La “quinta” di chiusura sarà una NOTTE VIOLA. Domani, mercoledì 9 settembre, sotto i riflettori di Piazza San Giacomo, alle 21, ci sarà STORIE DI VITA E DI COMMERCIO: LA FAMIGLIA CAO, di Rita Atzeri, con Elena Pau, accompagnata da Roberto Deidda alla chitarra (produzione Il crogiuolo/La Fabbrica Illuminata).

Il recital, dopo quello dedicato alla famiglia Garzia, interpretato sempre dalla Pau, racconta, attraverso la straordinaria avventura degli imprenditori Cao nel settore dell’arredamento, un pezzo di storia cittadina, che va dalla fine dell’800 agli anni 70 del secolo scorso. L’epopea dei Cao, nel racconto scritto da Rita Atzeri sulla base degli articoli de “Il convegno”, rivista trimestrale illustrata curata dagli Amici del Libro di Cagliari, porta lo spettatore tra le mura domestiche di una famiglia numerosa e ingegnosa, tra i comignoli della prima fabbrica a vapore della città, fra i tagliatori che arrivavano dal “continente” e le assi di legno stese ad essiccare naturalmente, tra le piantagioni di eucalipto e i processi sperimentali per la lavorazione di quel tipo di legno, le fiere in giro per l’Italia, fra l’impegno e la capacità d’impresa dei Cao.

Dalle 21 scatterà la parata acrobatica “Is Sorris”, con Grazia Dentoni e Tiziana Martucci che con la loro performance sui trampoli percorreranno le vie Alghero, Garibaldi e Manno. Un’azione carica di poesia, adatta a qualunque pubblico, dagli adulti ai più piccoli, in cui i personaggi interpretati dalle due attrici interagiscono con lo spazio e le persone (la distanza di sicurezza richiesta dai protocolli sanitari è garantita grazie all’altezza da terra).

Al pubblico viene richiesta la massima collaborazione per rispettare le norme di sicurezza: il mantenimento del distanziamento fisico, l’uso della mascherina per accedere e uscire dallo spazio delimitato per gli eventi, la prenotazione del proprio posto con un messaggio WhatsApp al numero 334 8821892, l’arrivo con almeno 20 minuti d’anticipo rispetto all’orario di inizio degli appuntamenti in programma per compilare l’autocertificazione.

Ogni performance, per poter garantire la massima partecipazione, essendo il numero di presenze limitato, potrà essere replicata più volte, con un intervallo di tempo utile a far defluire il pubblico e consentire l’accesso di nuovi spettatori. I turni verranno gestiti in base all’orario di arrivo e al numero delle prenotazioni.